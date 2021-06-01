Найдено лекарство, которое блокирует несколько вариантов коронавируса 1.06.2021, 7:53

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Препарат тестируют в США.

Исследователи обнаружили, что трансмембранный белок STING обладает высокой защитой от вируса, вызывающего COVID-19 и, вероятно, от других коронавирусов.

По словам ученых из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании, препарат diABZI, который активирует врожденный иммунный ответ организма, оказался высокоэффективным у мышей, инфицированных SARS-CoV-2, сообщает nv.ua.

«Некоторые препараты были идентифицированы как средства, изменившие правила игры в блокировании инфекции SARS-CoV-2. Терапевтическая активация раннего иммунного ответа с помощью однократной дозы является многообещающей стратегией борьбы с вирусом», — сказала старший автор Сара Черри, доктор философии, профессор патологии и лабораторной медицины и научный руководитель центра высокопроизводительного скрининга (HTS) в Penn Medicine.

Вирус SARS-CoV-2 первоначально нацелен на эпителиальные клетки дыхательных путей. В качестве первой линии защиты от инфекции врожденная иммунная система дыхательных путей распознает вирусные патогены, определяя их молекулярные структуры. Черри и ее исследовательская группа сначала попытались лучше понять этот эффект, наблюдая под микроскопом линии клеток легких человека, которые были инфицированы SARS-CoV-2. Они обнаружили, что вирус способен прятаться, задерживая раннее распознавание и реакцию иммунной системы. Исследователи предсказали, что они смогут идентифицировать лекарства — или небольшие молекулы с лекарственными свойствами — которые могут вызвать этот иммунный ответ в респираторных клетках раньше и предотвратить тяжелую инфекцию SARS-CoV-2.

Чтобы определить противовирусные вещества, которые могут блокировать инфекцию SARS-CoV-2, исследователи провели высокопроизводительный скрининг 75 препаратов, нацеленных на сенсорные пути в клетках легких. Они изучили их влияние на вирусную инфекцию под микроскопом и идентифицировали девять кандидатов, включая два циклических динуклеотида (CDN), которые значительно подавляли инфекцию путем активации белка STING (имитация генов интерферона).

По словам Черри, она и ее команда решили также протестировать недавно разработанный низкомолекулярный агонист STING под названием diABZI, который не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, но в настоящее время проходит клинические испытания по лечению некоторых видов рака. Исследователи обнаружили, что diABZI эффективно подавляет инфекцию SARS-CoV-2 различных штаммов, включая вызывающий беспокойство вариант B.1.351, путем стимуляции передачи сигналов интерферона.

Наконец, исследователи проверили эффективность diABZI на трансгенных мышах, инфицированных SARS-CoV-2. Поскольку лекарство должно было попасть в легкие, diABZI вводили через нос. Мыши, получавшие diABZI, показали гораздо меньшую потерю веса, чем контрольные мыши, имели значительно сниженную вирусную нагрузку в легких и ноздрях.

Черри сказала, что результаты исследования обещают, что diABZI может стать эффективным средством лечения SARS-CoV-2, которое может предотвратить серьезные симптомы COVID-19 и распространение инфекции. Кроме того, поскольку было показано, что diABZI мешает репликации вируса парагриппа человека и риновируса в культивируемых клетках, препарат может быть более эффективным против других респираторных вирусов.

«Сейчас мы тестируем этот агонист STING против многих других вирусов. Очень важно помнить, что SARS-CoV-2 не будет последним коронавирусом, который мы увидим и от которого потребуется защита», — сказала Черри.

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