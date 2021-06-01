В Киев через Тбилиси, в Прагу через Дубай: как теперь летают белорусы 4 1.06.2021, 7:57

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И сколько на это тратят.

Авиабойкот усложнил передвижения белорусов между странами. Многие билеты отменили, так что путешественники вынуждены решать задачи со звездочкой, пытаясь вернуться домой в Минск или, наоборот, улетая из страны.

Портал tut.by спросил у тех, кого это коснулось, как добирались и долго ли, а также дорого ли обошлось.

История 1-я. Из Минска в Киев через Тбилиси

Было: самолетом Минск — Киев, около 190 рублей (75 долларов — TUT.BY считал по курсу Нацбанка на 31 мая), час полета.

Стало: самолетами Минск — Тбилиси — Киев, около 760 рублей (300 долларов), больше десяти часов в пути.

Виктор должен был лететь в Киев прямым вечерним рейсом 26 мая, но полеты «Белавиа» в соседнюю Украину отменили, а новый маршрут стал непростым.

— Рейс отменили, а улететь было необходимо, так что пришлось рассматривать другие варианты. Их, в общем-то, было два: транзитом через Стамбул или Тбилиси. Второй способ оказался дешевле и с более короткой стыковкой. Но все равно я провел около трех часов в воздухе до Тбилиси, там еще часа три ждал свой рейс, а рано утром вылетел в Киев авиакомпанией «МАУ».

Самолет из Тбилиси в Киев также летел около трех часов.

— Итого вместо часа полета — бессонная ночь, а если быть точным, то и все предшествующие сутки, — подытоживает Виктор.

История 2-я. Из Минска в Варшаву через Москву

Было: самолетом Минск — Варшава, примерно 280 рублей (90 евро), час полета.

Стало: поездом до Москвы и самолетом в Варшаву, примерно 930 рублей с учетом аэроэкспресса; больше 20 часов в пути.

У Алексея был билет на рейс LOT 26 мая из Минска в Варшаву, накануне вечером пришло сообщение об отмене полета.

— Утром 26 мая решил, что легальным и более-менее быстрым способом будет поехать через Москву. Купил один из оставшихся билетов в купе на поезд, который отправляется из Минска 28 мая в 22.00 и прибывает в Москву 29 мая в 8.00. А дальше — билет «Аэрофлота» на рейс Москва — Варшава на 16.05 29 мая.

Алексей подсчитывает свои траты на билет на поезд, аэроэкспресс от Белорусского вокзала до Шереметьево, билет на самолет Москва - Варшава, – в переводе на белорусские на все ушло примерно 930 рублей.

— Плюс для поездки на поезде в Россию нужно было сделать ПЦР-тест — он обошелся примерно в 49 белорусских рублей. А еще у меня в Польше было забронировано жилье на две недели, которое нельзя отменить и перенести — потерял три дня проживания, — рассказывает минчанин.

История 3-я. Из Минска в Норвегию с ночевкой в Стамбуле

Было: самолетами Минск — Варшава — Осло, примерно 650 рублей (210 евро), около 5,5 часа в пути.

Стало: самолетами Минск — Стамбул — Осло, примерно 1140 рублей (450 долларов), около 6,5 часа полета плюс 15 часов стыковка в Турции.

Елена — белоруска, но постоянно живет в Норвегии. У нее был билет авиакомпании LOT из Минска через Варшаву до Осло на 26 мая, попасть в конечную точку назначения она должна была в тот же день.

— Когда вечером накануне вылета мне пришло сообщение об отмене рейса, думать и действовать нужно было быстро. Новый билет обязательно нужен был на 26 мая, потому что Норвегия для въезда требует отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 24 часа до начала первого участка пути, — объясняет собеседница. — К счастью, у Turkish Airlines в продаже были билеты на этот день. Они стоили 450$. На все последующие даты стоимость билетов стартовала от 750$! В итоге я купила билеты Минск — Стамбул — Осло. Вылет 26 мая в 21.00 и прилет в Осло 27 мая в 17.00.

Елена рассказывает, что стоимость отмененного билета польский перевозчик уже компенсировал.

Стыковка в Стамбуле в случае этой пассажирки составила 15 часов. Так как оба отрезка выполнялись Turkish Airlines, авиакомпания предоставила бесплатный отель с завтраком и трансфер до него.

— Я посмотрела на Стамбул с высоты 16-го этажа отеля и записала плюс одну страну в свой список.

В Норвегию ее пустили, несмотря на просроченный на два часа тест на коронавирус, после приезда пассажирку направили в «карантинный отель».

— Таким образом, я прибыла в страну назначения на сутки позже запланированного, потратила 450$ вместо 210€ и кучу нервов.

История 4-я. Из Минска в Прагу через Дубай

Было: самолетом Минск — Прага, 435 рублей (141 евро), 1,5 часа полета.

Стало: Минск — Дубай — Прага, 1 234 рубля (400 евро), больше 20 часов в пути с учетом пересадки в ОАЭ.

Николай сейчас живет в Чехии, приезжал вместе с коллегами в Минск в командировку. На руках у него был обратный билет на прямой рейс Минск — Прага на 28 мая.

— Надеялись, что все-таки удастся улететь, но рейс отменили. Искали возможность вернуться обратно, и одним из вариантов оказался рейс Минск — Дубай — Прага. Вместо 1,5 часа полета пришлось проделать целое путешествие и лететь в общей сумме 12,5 часа, плюс 8 часов на пересадку в Дубае. Мы их хотели потратить на прогулку по городу и посмотреть на небоскреб Бурдж- Халифа, но вышло, как на фотографиях «ожидание и реальность», — иронизирует собеседник. — Из-за ситуации с «короной» нас не выпустили из аэропорта без брони в гостинице.

История 5-я. Из Турина в Минск через Франкфурт и Москву

Было: Милан — Минск, 540 рублей (175 евро) (это условная цифра, на самом деле пассажир платил за весь перелет Минск — Милан — Минск 1080 рублей, а это примерно 350 евро); 2,5 часа в полете.

Стало: Турин — Франкфурт — Москва — Минск, 4300 рублей (1400 евро) со всеми допрасходами; больше 12 часов в пути плюс ночевка.

Алексей должен был возвращаться прямым рейсом из Милана в Минск в субботу, 29 мая. Изначально находился в Турине, так что у него уже были билеты на автобус до Милана.

— Когда понял, что воздушное пространство вокруг Беларуси закроют, купил билет «Аэрофлота» Милан — Москва на самолет до Шереметьево.

На поезда от Москвы до Минска на ближайшие дни билетов уже не было.

— Забронировал гостиницу и купил билет «Белавиа» на 30 мая из Домодедово. Дополнительно в пятницу с определенными трудностями — мало свободных мест — записался и сдал тест на ковид.

Но с полетом из Милана в Москву ничего не вышло. Алексей узнал, что Италия не входит в список стран, откуда белорусам можно прилетать в Россию. Это ограничения, которые действуют из-за пандемии.

— Уточнил насчет этого в «Аэрофлоте». Там предложили два варианта: прилететь в Москву из Франкфурта или Женевы. Важное уточнение: рейс должен быть регулярным. Переоформил билет на этот рейс на 29 мая со штрафом и оплатой разницы в стоимости билетов. Дополнительно купил билет Турин — Франкфурт. Прилетел в Москву. Переночевал в гостинице и на двух аэроэкспрессах и метро переехал в Домодедово.

Алексей подытоживает, что в итоге путешествие по новой схеме с учетом трат на гостиницу, теста на коронавирус, переоформлением авиабилета со штрафом и потерей билета на автобус из Турина в Милан обошлось примерно в 1400 евро (вместо условных 180).

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