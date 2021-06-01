К российскому политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском 3 1.06.2021, 8:02

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Дмитрий Гудков

Обыски также проходят у его начальника штаба и бывшего помощника.

Утром 1 июня российские силовики пришли с обыском к политику и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Как сообщил он в своем телеграм-канале, обыски проходят на его даче под Коломной.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков.

К нам на дачу (принадлежит мне и жене) под Коломной вломился ОМОН. Якобы с обыском. Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме - сыновья с внуками и родственники. — Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

Отец Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков рассказал в твиттере, что к ним на дачу «вломился ОМОН».

Обыски также проходят у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника, экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева.

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