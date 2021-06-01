Еврокомиссар Бретон: Вместе с самолетом Ryanair угнали европейские ценности

Еврокомиссар Бретон: Вместе с самолетом Ryanair угнали европейские ценности4
- 1.06.2021, 8:04
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Это не останется безнаказанным.
«Государственным пиратством» назвал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Франция) ситуацию с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, сообщает Le Figaro со ссылкой на информагентство France Presse.
«Это неприемлемый инцидент. Произошел угон не только самолета из ЕС с европейскими пассажирами, но также угон европейских ценностей, и мы это терпеть не будем», — заявил еврокомиссар. Европа «была атакована этим актом государственного пиратства, мы не оставим это безнаказанным», подчеркнул Бретон.
После посадки белорусские власти задержали находившихся на борту журналиста и активиста Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.
В связи с инцидентом Евросоюз объявил о подготовке секторальных санкций в отношении официального Минска, практически прекращено авиасообщение.