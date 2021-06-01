В армии назревает итальянская забастовка против Таракана 4 1.06.2021, 8:12

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Безумными распоряжениями режим подрывает обороноспособность страны.

В Вооруженных силах прошел весенний призыв, скоро присяга. Хунта всерьез озабочена тем, что давать оружие нужно в руки тем, кого она избивала и штрафовала летом, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Поэтому перед ней стоит непростая задача - отрезать молодежь от информации и промыть мозги, методами убеждения и принуждения.

Забавно: для того, чтобы аргументированно промывать мозги требуется детально знать белорусскую историю на глубину больше 26 лет. Как при этом не получить психическое расстройство? К тому же если работать по этой методичке, то комиссары не выдержат. Это же нужно все соцсети изучить, со всеми провести личное собеседование, изучить мнение родителей о политической ситуации в стране, дискутировать и так далее. Тут можно получить или обратный эффект, или невольную итальянскую забастовку в ВС.

Понятно, что молодежи на все попытки вдолбить, что фашизм – это хорошо, а бить людей - нужно, плевать. Ваши «коллеги» уже хорошо дубинками поработали. А вот «идеологические» работники будут сходить с ума от новых откровений об истории страны. Хотя методичка допускает, что кого-то из БЧБ удастся перековать в КЗ. Политруки готовы вещать про такие случаи на всю округу (ха-ха-ха).

Тем не менее, со своей стороны рекомендуем родителям, родственникам и друзьям максимально часто посещать срочников в частях. Объективная информация о том, что происходит в стране, крайне нужна в армии. Письма в этом плане, естественно, бесполезны.

Обращает на себя внимание, что на уровне министерства обозначено требование психологического давления на тех срочников, кто не откажется от своих политических принципов. «Намеренная дискредитация авторитета срочника» – товарищи офицеры, вы точно ради этого получали погоны?

Обратная сторона этой медали – дембеля, которые скоро потихоньку начнут отходить от службы в августе-2020. Во время застолья можно будет узнать много нового и интересного. Внимательно слушайте и задавайте вопросы. Особое внимание тем, кто служил в 120-й отдельной механизированной бригаде Минска. Именно этих срочников ставили в самый дальний от эпицентра событий круг оцепления в августовские ночи. Отдельно заметим: с оружием с боевыми патронами.

И еще одна важная ремарка. ВС нацелены на отражение внешних угроз. Для этого важно формирование воинов, готовых защищать свою родину. Защищать то, во что ты не веришь – невозможно. Армия, которая держится только на страхе, – это слабая армия. При первом шухере она разбегается в разные стороны.

Поэтому просим офицеров еще раз вспомнить текст присяги, которую они давали и соотнести с теми действиями, которые их вынуждают делать. Сегодня вся деятельность, которая описана в методичке Министерства обороны, противоречит задачам, ради которых армия в Беларуси существует. А это значит, что в момент, когда нужно будет встать на защиту наших границ, защищать эту границу будет некому.

Наоборот, мы настаиваем на том, что именно БЧБ, «Пагоня» и история Беларуси станут основами Новой Беларуси и новой белорусской армии.

Поэтому внимательно учите историю Беларуси глубже, чем на 26 лет хунты. Задавайте вопросы о Полоцком княжестве, ВКЛ, уничтожении всего белорусского в 30-е годы прошлого века, Петре Мироновиче Машерове. Эти знания обязательно пригодятся, когда нужно будет строить Новую Беларусь.

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