Ученые обнаружили в Сирии загадочный курган в форме пирамиды 1.06.2021, 8:23

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Странному сооружению свыше четырех тысяч лет.

В Сирии археологи обнаружили старейший в мире военный мемориал, который с виду напоминает пирамиду.

Как пишет Live Science, раскопки на рукотворном холме в Телль Банат проходили несколько лет.

Во время исследования ученые установили, что здесь находится погребальный комплекс с необычным обрядом вторичного захоронения.

Здесь нашли останки как минимум 30 воинов и могильник может быть самым старым военным мемориалом, когда-либо обнаруженным. Его возраст составляет не менее 4300 лет.

Во время раскопок здесь нашли останки взрослых мужчин и подростков, которые были захоронены вместе с военными атрибутами.

Археологический памятник начали изучать с 1990-х годов. Он расположен у подножия горы Джебель-Бази и на его территории есть два рукотворных кургана. Один из них называется "Белый памятник" и название он получил из-за белой гипсово-мергелистой поверхности склонов.

Археологи установили, что захоронения здесь проводились в несколько этапов. После каждого из них могильник использовался повторно.

С виду курган напоминает египетскую пирамиду Джосера в Саккаре.

Ученые также считают, что некоторые останки погибших могли быть перенесены с другого кладбища или с поля битвы.

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