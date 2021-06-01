Налог за пересечение границы и новая графа в «жировках»: что меняется в Беларуси с 1 июня 1 1.06.2021, 8:49

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Главные «сюрпризы» первого месяца лета.

Сайт Naviny.by собрал основные изменения, которые вступают в силу 1 июня 2021 года.

Вырастет плата за ЖКУ

С 1 июня на 0,8 доллара в эквиваленте увеличатся тарифы на услуги теплоснабжения — подорожает отопление и горячее водоснабжение.

Это плановое повышение тарифов, которое проходит в два этапа.

Напомним, жилищно-коммунальные платежи для граждан, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими, растут на 5 долларов в эквиваленте каждый год.

При этом все новые предельно допустимые тарифы приведены в специальном документе.

Так, с 1 января на 4,2 доллара уже подорожали услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирных домов, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

Государство готово давать гражданам безналичные жилищные субсидии в связи с ростом ЖКУ.

Такие субсидии полагаются тем белорусам, у которых ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает:

для горожан — 20% от среднемесячного совокупного дохода;

для сельчан — 15% от такого дохода.

Появится новая графа в «жировке»

У части белорусов в «жировках» появится новая графа «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения».

Ежемесячно платить за это нужно будет всем участникам совместного домовладения, в которых назначено уполномоченное лицо по управлению общим имуществом. Так, в Минске это КУП ЖКХ.

Как поясняют чиновники, потребители и раньше платили за управление общим имуществом. Но до 1 июня это было включено в тарифы сразу нескольких услуг — техническое обслуживание дома и лифта, вывоз твердых коммунальных отходов, санитарное содержание вспомогательных помещений.

После того, как услуга по управлению общим имуществом будет выделена в отдельную строку, стоимость перечисленных услуг даже уменьшится.

Так, тариф за техобслуживание дома снизится с 0,1322 до 0,1238 рубля за квадратный метр, техобслуживание лифта — с 1,5 до 1,43 рубля, санитарное содержание вспомогательных помещений — с 0,88 до 0,85 рубля (для минчан).

Гражданам нет необходимости заключать с уполномоченным лицом договор по управлению общим имуществом совместного домовладения. Им достаточно принять и оплатить услугу.

Вводится местный сбор за пересечение госграницы

В Гомельской, Гродненской и Брестской областях с 1 июня вводится местный сбор за пересечение госграницы Беларуси при выезде из страны.

Сумма сбора не зависит от количества пассажиров — она равна одной базовой величине (29 рублей).

Оплатить сбор можно как до прохождения границы (в банке), так и при пересечении границы (в пункте пропуска). Делать это разрешено только в белорусских рублях.

В своем разъяснении Госпогранкомитет советует оплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска. Поскольку в некоторых таких пунктах не созданы условия для проведения платежей.

Кроме того, заблаговременная оплата позволит сократить время пересечения границы.

В документе, подтверждающем уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика, сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа.

В том случае, если деньги вносятся через интернет-банкинг, можно предъявить карт-чек в бумажном или электронном виде.

«Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным», — отмечает Госпогранкомитет.

Некоторые граждане освобождены от сбора, если представят необходимые документы.

Это водители, которые следуют на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождают умерших для захоронения; участники и инвалиды ВОВ; инвалиды I и II групп, а также сопровождающие их лица; участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Продолжится отключение горячей воды

Коммунальные службы с начала лета продолжат поэтапно отключать горожанам горячее водоснабжение для подготовки тепловых сетей к работе в зимних условиях.

Так, с 1 июня в Минске начнутся новые отключения — полный график со списком улиц приведен на сайте Мингорисполкома.

Коммунальщики приносят свои извинения гражданам за неудобства, убеждают, что отключение не превысит 14 дней, и предупреждают о возможных повреждениях теплопроводов во время испытаний.

При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298-27-27, 298-27-37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (тел.: 373-35-24), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» (тел.: 272-78-88) или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Минчанам, которые останутся без горячей воды, возможно, будет интересно узнать, что в июне снова откроют столичную баню № 1 на улице Богдана Хмельницкого, 12.

После реконструкции в трехэтажной бане появятся номера «люкс» и бассейн.

Изменится работа пассажирского транспорта

«Минсктранс» сообщает о переходе на летний график работы.

В этой связи будет приостановлена работа следующих столичных маршрутов:

- автобусных маршрутов № 15Д, 188С, 196С, 197 — с 1 июня по будним дням;

- троллейбусного маршрута № 46 — с 5 июня по выходным дням;

- автобусных маршрутов № 27Д, 117С, 128, 186 и трамвайного маршрута № 9 — с 14 июня по будним дням;

- автобусного маршрута № 185С — с 25 июня по будним дням;

- автобусного маршрута № 47С — с 25 июня по всем дням недели.

Возобновятся автобусные рейсы в два российских города

В июне «Минсктранс» возобновит автобусные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Автобусы начнут ходить из Минска 4 июня.

Так, рейс Минск — Санкт-Петербург будет выполняться через день, отправление из белорусской столицы — 19:00, обратно — в тоже время следующих суток.

Рейс Минск — Москва установлен по тому же графику, но с другим временем выезда: из Минска — в 20:30, из российской столицы — в 19:00 (автовокзал «Южные ворота») и 20:45 (автовокзал «Саларьево»).

Начнутся выпускные экзамены и ЦТ

С 1 июня в школах Беларуси начинаются выпускные экзамены.

Выпускные экзамены у девятиклассников пройдут 2, 4 и 8 июня. В эти дни подростки будут писать два диктанта (белорусский и русский языки) и выполнять контрольную работу по математике.

Экзамены для одиннадцатиклассников состоятся 1, 3 и 7 июня.

Форма и порядок проведения выпускных экзаменов остались прежними.

Как и в прошлом году, от экзаменов освободят в том числе учеников, которые на момент их проведения болеют коронавирусом или контактировали с заболевшими.

На 10 июня в школах запланированы выпускные вечера. В этот день местные власти намерены ограничить продажу алкоголя.

В июне также начнется централизованное тестирование, график которого уже утвержден.

Первым предметом в графике стоит «Белорусский язык» (16 июня).

Изменится цена сигарет

Стоимость отдельных марок сигарет увеличится на 5–15 копеек, других — снизится на 15–20 копеек.

Так, на 5 копеек станут дороже некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Rothmans и L&M, на 10 копеек — Dunhill, Parliament иVogue, на 15 копеек — Marlboro.

Вместе с тем сигареты «Корона» (Gold и Kalipso Gold) подешевеют на 15 копеек, Kent Feel Vibe — на 20 копеек.

Также в продаже появятся новые виды сигарет.

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