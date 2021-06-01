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Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

  • 1.06.2021, 9:35
Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
фото: тасс

Названа новая дата действия ограничений.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении штаба.

Ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.

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