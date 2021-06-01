Медики перечислили наиболее полезные для здоровья гамбургеры 1 1.06.2021, 9:49

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Эта пища может быть полезной для организма, но в определенных случаях.

Гамбургеры могут быть полезными для здоровья. Специалисты обратили внимание на наиболее подходящие для организма варианты этого блюда, пишет u-news.com.ua.

Нутрициолог Эми Горин рекомендует основной «начинкой» для гамбургера выбирать котлету, приготовленную из лосося. В этой рыбе большое содержание белков и омега-3, последние положительным образом сказываются на работе сердца. Диетолог Челси Амер советует периодически позволять себе съесть гамбургер с говяжьей котлетой. Однако выбирать лучше мясо тех коров, которые питались преимущественно травой. Насыщенных жиров в таком продукте меньше, тогда как содержание омега-3 наоборот выше. Если человек готовит гамбургер самостоятельно, специалисты рекомендуют положить в фарш небольшое количество воды, зелени и лука, благодаря чему в котлете сохраняется сочность.

Диетолог Джерлин Джонс предостерегает от употребления в пищу недожаренного мяса. В таком продукте могут жить бактерии сальмонеллы, а также кишечная палочка. Температура готовки мяса не должна быть ниже 73 градусов Цельсия. Если человек предпочитает вегетарианские бургеры, важно изучать состав таковых. Лучше выбирать тот продукт, где есть белок и клетчатка, но мало соли. В сочетании с грибами и луком такое блюдо вполне способно утолить голод.

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