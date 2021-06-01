Инфляция «съедает» пенсии белорусов 1 1.06.2021, 9:57

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Что будет с доходами пенсионеров?

Уже пятый месяц средняя по Беларуси назначенная пенсия всех категорий ее получателей держится на уровне 482,6 BYN – с декабря 2020 года, когда она повысилась до этого исторически рекордного номинального в BYN-рублях значения, по апрель 2021-го. Ровно год назад средняя пенсия составляла 432,7 BYN, два года назад – 381,8 BYN, три года назад – 314,8 BYN, пишет «Инфобанк».

Но все эти пять месяцев цены на товары и услуги (в том числе коммунальные) росли, причем довольно быстро: инфляция в Беларуси заметно ускорилась, что подтверждает даже государственная статистика.

Так, по официальным данным Белстата, за декабрь-апрель цены на потребительском рынке выросли на 5,87%. Это значит, что пенсия, которая номинально никак не изменилась за эти пять месяцев, стала меньше, с учетом инфляции, на эти самые 5,87%. Это – реальное падение пенсии при ее номинальном сохранении на прежнем уровне.

При этом декабрьское повышение пенсий привело к их увеличению только на 5,4% в среднем. Это значит, что инфляция не только полностью «съела» то повышение, но даже больше: в апреле 2021 года реальная пенсия уже стала меньше, чем она была до повышения в декабре 2020-го.

С точки зрения пенсионера, да и любого обывателя, это уже и есть основание для повышения пенсий в следующем месяце. Иначе реальная покупательная способность пенсий снизится еще больше, ведь цены продолжат расти.

Однако власти все это считают и высчитывают не так: за основу берется т.н. «бюджет прожиточного минимума пенсионера» (БПМп). Этот бюджет устанавливается официально, централизованно, и не каждый месяц.

Так, последний раз он повышался только в феврале, и в апреле он остался на том февральском уровне, несмотря на общий в стране рост цен за прошедшие три месяца на 3,4% даже официально.

Поэтому если выразить размер пенсии в количестве бюджетов прожиточного минимума пенсионера, то апрельская средняя по стране пенсия осталась на февральском уровне 2,423 БПМп, а значит оснований для повышения пенсий нет. И если БПМп и дальше не будут официально поднимать, то и дальше оснований для повышения пенсий не будет.

Но долго, конечно, такая «хитрость» продлиться не может. Ведь сегодняшняя реальная, в этих самых БПМп, пенсия – далеко не рекордная. А такая же, какойона была еще полтора-два года назад, в середине 2019-го.

Наивысшими же официально по покупательной способности (в количестве БПМп) остаются пенсии 2013 года. Максимальная была тогда размером в 2,608 БПМп. То есть, даже государство признает, что пенсии сейчас меньше, чем были 7-8 лет назад.

В долларовом же эквиваленте средняя по Беларуси пенсия в апреле выросла благодаря сильному укреплению белорусского рубля к доллару в этом месяце: она составила $189 по курсу на конец месяца.

Но это всего лишь уровень февраля 2020 года, который был перед мартовской коронакризисной девальвацией.

И ниже, чем была пенсия в 2019 году (максимум 2019-го – $205 в конце года).

И тем более намного ниже, чем в 2013-14 годах, когда она была в долларах наибольшей в истории – более $200 (рекордная: $245 в конце 2014-го, перед девальвацией).

Сегодняшний долларовый уровень пенсий в Беларуси был таким еще в 2010 году: более 10 лет назад.

И это при том, что количество получателей пенсии в Беларуси сокращается. В первую очередь – из-за повышения возраста выхода на пенсию. Это уменьшает нагрузку на пенсионный фонд. Что чисто математически, без дополнительных усилий, дает возможность увеличить размер пенсии.

Так, в органах по труду, занятости и социальной защите на учете состояло пенсионеров по возрасту, инвалидности и потери кормильца:

в апреле 2021 года – 2 млн 477,5 тыс.

1 год назад, в апреле 2020-го – 2 млн 529,4 тыс.

2 года назад, в апреле 2019-го – 2 млн 557,5 тыс.

3 года назад, в апреле 2018-го – 2 млн 592,3 тыс.

4 года назад, в апреле 2017-го – 2 млн 618,9 тыс.

Как видим, за 4 года пенсионеров стало меньше на 141,4 тыс. чел., и теперь их уже меньше, чем было 10 лет назад. Это дало большой эффект экономии пенсионных денег.

Итак, пенсии в Беларуси в реальном и долларовом выражении сейчас ниже, чем были 7-8 лет назад, в 2013-14 гг. И хотя они выше сейчас, чем были в кризис 2015-17 гг., кардинального повышения уровня жизни белорусского пенсионера с тех пор – после 2017-го – не произошло. В последние же два года реального и долларового роста пенсий нет вообще.

А теперь, с апреля 2021-го, уже пошло снижение пенсий в реальном выражении. Это значит, что пенсионеры «кошельком» чувствуют, что пенсии пора поднимать.

Но пока об этом нет даже разговоров: финансовое состояние в стране сейчас такое, что денег на повышение пенсий может просто не быть, при всем желании. Так что о скором повышении пенсий в Беларуси пока «мечтать» не стоит.

Как долго продлится этот период «неповышения»? Например, в 2019-20 гг. был 11-месячный период, когда средний размер пенсий оставался неизменным. Перед последним, декабрьским повышением, средняя пенсия держалась на одном уровне 5 месяцев. Сейчас – уже 5 месяцев, и, очевидно, затянется еще на 1-2 месяца.

А дальше все будет зависеть от состояния экономики Беларуси, что в сегодняшних условиях, в свою очередь, зависит только от возможности возобновления внешнего заимствования (запланирована продажа облигаций в России на сумму 100 млрд, а это почти $1,4 млрд).

Но в связи с последними событиями, связанными с посадкой самолета в Минске, летевшего в Вильнюс, что вызвало самую серьезную реакцию в мире, а также с отказом Газпромбанка покупать белорусские облигации, хороших новостей для наших пенсионеров может не быть довольно долго.

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