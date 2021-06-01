Политолог: Последние три поездки Лукашенко к Путину выглядят как отлуп 1 1.06.2021, 10:01

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Cкоро диктатор станет настолько токсичным, что Кремль перестанет даже вызывать его на ковер.

28–29 мая в Сочи проходила очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Очередная — потому, что за последние 16 месяцев политики встречаются аж в шестой раз.

Судя по озвученным итогам переговоров, ехать в Сочи Лукашенко было совсем не обязательно. И о кредите, и о темпах интеграции, и о новых направлениях для авиакомпании "Белавиа" можно было за полчасика переговорить с Путиным по телефону. Ну разве что нырнуть в Черное море по телефону не получилось бы.

Оценить результаты переговоров Еврорадио попросило политолога Ольгу Харламову.

Авральная, но без особой надобности

— Встречу анонсировали всего за три-четыре дня. Поэтому понятно, что основной целью было обсудить ситуацию вокруг Беларуси после посадки в Минске самолета Ryanair. Но какие результаты принесло именно это обсуждение, нам не рассказали, ограничившись рядовыми сообщениями вроде времени поступления второго транша кредита.

При этом после предыдущей встречи Лукашенко и Путина, состоявшейся в конце апреля, говорили: больше нет нужды в личных встречах. Следующая встреча должна была состояться ближе к осени насчет интеграции в рамках Союзного государства. Текущие вопросы решаются без личного присутствия первых лиц государства.

Граница токсичности

— Я жду, когда Лукашенко станет настолько токсичным, что его Кремль перестанет даже вызывать на ковер. Последние три поездки выглядят как отлуп, когда старший брат хочет поучить младшего брата жизни.

Я хотела бы обратить внимание: когда самолет Ryanair еще не покинул пределы Беларуси, российские СМИ открыто начали заявлять о спецоперации и давать оценки: блестящая, безупречная — якобы Лукашенко получил результат, на который надеялся. При этом белорусская сторона утверждала, что они спасают Европу от опасности, взрывчатки.

Все попытки официального Минска оправдаться о ситуации с самолетом выглядели непрофессионально, по-любительски. Поездка в Сочи выглядела не с позиции равных, а как будто с намерением отчитаться и получить надежды, что в будущем ситуация исправится.

России нужна не политическая интеграция, а экономическая

— Карты по углублению интеграции — устаревшие понятия. Цель Путина — юридически оформить экономическое ослабление, перевести интересные России компании в имущество российских представителей. Армении дали поиграться в уличную демократию, но Армении не принадлежит ничего, что находится на территории Армении. Какая может быть независимость?

Россия больше не стремится к политической интеграции. Сегодня она России ненужна и невыгодна. Но Беларусь теряет остатки экономической самостоятельности. АЭС, за которую фактически заплатила Россия. Нефтепродукты экспортируют через российские порты. Железная дорога, инфраструктуру которой разрушают: пассажирских перевозок практически нет. "Белавиа" потеряла много направлений. А у нее новые самолеты, взятые в лизинг. Обычно эти условия жесткие: кроме выплат ежемесячно они предусматривают часы налетов. А куда летать? В Крым?

В международном частном праве есть определенные условия. Если формально они выполнены, отменить их почти невозможно. На этом погорела Венесуэла: разрывы концессий без компенсации. "Аэрофлот" вложился в инфраструктуру "Белавиа" и требует вернуть упущенную выгоду. Отыграть назад практически невозможно, это невыгодно. Армения не отыграла уничтожение энергетической системы: дорого, непопулярно, нереально.

Вернуть рынки Украины и Европы будет невозможно

Пока нет политического решения об отмене поставок в Украину 95-го бензина. Есть неясные заявления о намерении как одном из возможных вариантов, объясняет Ольга Харламова.

— Это намек на заявление, но решения пока нет. Если оно появится, то может быть некомфортным для Украины и для Беларуси. Вернуться на рынок Украины с долей в 50 процентов, как сейчас, будет уже нельзя. Как и с калийными удобрениями и МЗКТ в Европе. Это экономика: если Беларусь уйдет с рынка, то уже не вернется, потому что придут другие.

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