В ожидании мести 1.06.2021, 10:29

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В Новосибирской области РФ инспектор ДПС застрелил 19-летнего парня из Азербайджана.

В больнице под Новосибирском умер 19-летний Векил Абдуллаев, в которого 29 мая при попытке задержания выстрелил сотрудник ГИБДД. Из-за страха кровной мести в маленький рабочий поселок Мошково, в окрестностях которого все произошло, согнали сотрудников Росгвардии и полиции — охранять семью стрелявшего.

Автор «Новой газеты» Алена Истомина съездила в Мошково и увидела, как горе оборачивается фарсом из-за предубеждений и национализма.

Что произошло

Про мошковскую трагедию заговорили 29 мая, когда самый популярный новосибирский паблик «АСТ-54» выложил видео, на котором Векил сначала ругается с полицейским, а потом — лежит в луже крови. В роли оператора — приятель погибшего: он фиксировал на камеру, как сотрудники ГИБДД задерживают их с Векилом друга и пытаются затолкать его в патрульный автомобиль.

В распоряжение «Новой» попала исходная версия видео. На кадрах видно, как госавтоинспекторы ведут к патрульному автомобилю мужчину, тот сопротивляется, выкрикивая в воздух: «Да мне *** [все равно]». Оператор бежит за ними. Внезапно на подмогу мужчине, которого полицейские уже запихнули в машину, приходит Векил.

— Пошел *** отсюда, свинья, ***, на землю, шкура ***, — один из полицейских полностью переключается на Векила и укладывает его на капот служебного автомобиля.

🔞 В Новосибирской области инспектор ДПС застрелил 19-летнего парня из Азербайджана.



Видео происшествия представлено родственниками погибшего. pic.twitter.com/Kg5MTaJLKO — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 31, 2021

Позже станет известно, что на видео — старший лейтенант полиции 38-летний Александр Гусев.

На этом оператор выключает камеру. Судя по всему, съемку мужчина продолжил практически через несколько секунд. Потому что на втором видео крупным планом показан Гусев, держащий на руках падающего Векила.

«Ты шмальнул в него, ты в него шмальнул, дура», — кричит оператор, снимая лицо друга и кровь, растекшуюся по служебному автомобилю.

Полицейский испуганно смотрит в лицо Векила, опускается на колено и убирает пистолет в кобуру. Затем поднимает 19-летнего парня, тело которого выскользнуло из его рук. Самого момента выстрела на видео нет.

Через несколько часов после того, как видео заинтересуются местные СМИ, ситуацию прокомментирует МВД. А региональный Следственный комитет отчитается о возбуждении в отношении Гусева дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия и спецсредств).

Утром 30 мая жители Мошково начинают писать в соцсетях, что в поселке дежурит с десяток родственников Векила. Они якобы угрожают расправой близким стрелявшего дэпээсника. В рабочий поселок приезжает подкрепление из Росгвардии и сотрудников полиции — они берут под охрану отдел полиции, больницу и дом, где живут родные Гусева.

По телеграм-каналам то и дело появляются слухи, что Абдуллаев умер. Несколько раз их подхватывают СМИ. Позже Министерство здравоохранения и Следственный комитет опровергают смерть 19-летнего парня.

Но около пяти вечера по местному времени Минздрав официально сообщит о смерти Векила. Родственники и друзья Абдуллаева, все это время дежурившие возле больницы, уезжают. По поселку распространяются слухи, что они собираются вернуться, чтобы «вырезать семью гаишника».

«Непроизвольный выстрел»

После гибели в больнице Абдуллаева следователи переквалифицировали действия Гусева — теперь ему могут предъявить обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В полиции рассказали, что сам инцидент произошел вечером, около 22:00, на трассе недалеко от рабочего поселка Мошково в Новосибирской области. Госавтоинспектор попытался остановить автомобиль «Тойота», но иномарка увеличила скорость и промчалась мимо поста ДПС. Сотрудники бросились в погоню. Через какое-то время машина с нарушителями все-таки остановилась — возле одной из придорожных гостиниц. Из «Тойоты» врассыпную выбежали несколько человек. Одного из них задержали инспекторы — когда сбежавшие увидели это, то вернулись к иномарке и попытались отбить своего товарища.

— С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, — объясняют выстрел в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

А вот как описывают применение оружия сотрудником в пресс-службе Следственного комитета: «Сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами. После чего подозреваемый вынул из кобуры табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета».

Пострадавший был доставлен на скорой в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение в область головы». Оператор и второй мужчина с видео все-таки были доставлены в отдел полиции.

Поселок на нервах

Перекошенные избы чередуются с блеклыми многоэтажками. На их фоне частный сектор из двухэтажных домов выглядит как элитный район. Из-за этого первое, что приходит на ум при въезде в Мошково, — финансовая пропасть между жителями. Второе не так очевидно — в поселке многим скучно. Скучно настолько, что жуткий случай на трассе становится для людей ярким событием, к которому возвращаются вновь и вновь.

Анастасии (имя изменено по просьбе собеседницы) недавно исполнилось 18. Она живет с парнем, готовится к поступлению. Вот уже второй день девушка устраивает забеги по поселку: из больницы бежит к зданию полиции, оттуда — к дому Гусева. И назад, по кругу. Возле больницы толпятся родственники и друзья Абдуллаева, люди новые, к тому же «страшные и как-то серьезно выглядевшие», полицию и двухэтажный дом охраняют бойцы ОМОНа и простые сотрудники ГИБДД. Инспекторы то прячут выданные бронежилеты в машину, то торопливо надевают их на себя. Такого количества правоохранителей в поселке никогда не видели.

— Тут родственники всё плакали и плакали, стояли, — рассказывает Настя. — Там были друзья, были мама, папа, бабушки, дедушки. Они всю ночь здесь простояли. Мать его говорила, что пуля попала в висок ему, прошла с другой стороны лица и мозг задела. Не только мне, они всем местным это рассказывали, стояли. И постоянно бегали в больницу, видео это пересматривали.

Сейчас возле больницы пусто. О том, что тут еще несколько часов назад стояла толпа людей, можно догадаться по щедро разбросанным окуркам.

— Никакой информации, — цедит сквозь зубы грузная медсестра. — Все вопросы через Министерство здравоохранения. — И не смотрите так на меня, нас уже предупреждали, что журналисты набегут. И предупреждали, что им говорить.

Инспектора Гусева в поселке почему-то подчеркнуто не любят. Местные рассказывают о его якобы пристрастии к алкоголю и участии в других перестрелках. Впрочем — без подтверждения. Сами полицейские не хотят рассказывать про своего коллегу.

Местные ведут меня к дому, где живет Гусев. Дом взят под охрану. Напротив него припаркована патрульная машина ГИБДД. Сотрудники мрачно оглядывают меня и требуют «предъявить документы».

Протягиваю пресс-карту. Выясняется, что это «неправильный документ». Нужны корочки, как у самих сотрудников, ведь у сотрудников же они есть, значит, и у журналиста должны быть. Как выглядят документы журналистов, полицейские не знают, но знают, что мои выглядят как-то не так.

— Что ты мне бумажку эту суешь? Я что, законы не знаю? Ты покажи мне нормальную бумажку, как у меня, — кричит сотрудник.

Начинает кому-то звонить. В итоге для проверки моей личности приезжает еще один отряд.

Сначала сотрудники отрицают, что вообще кого-то охраняют. Говорят, что «ловят здесь нарушителя». Но когда я иду к дому, выясняется, что туда нельзя. Опять же — без объяснения причин.

Зато к соседям можно.

— Он на такой службе работает, всякое может случиться, — равнодушно пожимает плечами соседка инспектора. — Может, несчастный случай, может, еще что. Чему удивляться, если работа у них такая. <…> Последние два дня дома из них никого не было, хотя жена у него домохозяйка.

— Нормальный мальчик, — рассказывает другой житель Мошково Виталий. — Какого они вообще драться полезли с гибэдэдэшниками? Какой смысл? ГИБДД его садят, а я кинусь и буду оттаскивать? Хотя говорят, что агрессивного действия против ментов не было. Это (выстрел. — Ред.)— случайность полная, просто не про него.

К вечеру в поселке начинается паника: говорят, что родственники и друзья Абдуллаева собираются толпой, чтобы отомстить Гусеву за выстрел и «вырезать» его семью.

Погибший — азербайджанец. Но местные почему-то считают, что в поселок приедут еще грузины и армяне…

«Армию» в Мошково собирают возле одного из небольших пригородных кафе. Сажусь в такси и объезжаю все близлежащие забегаловки на трассе.

— Да, — говорит продавщица. — Были такие. Они на улице стояли. Их было… ну много было… Тут про этих, ну ты понял, спрашивают!

Судя по тому, как замолчала продавщица, на звук вышел владелец забегаловки. Загорелый грузный мужчина. Нахмурившись, он категорично заявляет мне: «Пошла вон, я ничего не знать. Тут никто ничего не знать».

Сначала начальство, потом — помощь

Друзья Векила Абдуллаева рассказывают, что дежурство возле больницы они устроили для того, чтоб поддержать его. Мстить семье стрелявшего инспектора никто не собирался. Как только родные узнали о смерти 19-летнего парня, они уехали в Новосибирск.

Я связалась с друзьями парня по телефону и в соцсетях. Знакомые характеризуют Векила как спокойного рассудительного парня, который «никогда ни во что не встревал». Все собеседники подчеркивали, что Векил не мог быть в наркотическом опьянении — он мусульманин и боец ММА, ярый сторонник трезвого образа жизни.

Векил родился и вырос в Республике Башкортостан, после школы переехал в Новосибирск, где работал и учился.

По словам приятеля погибшего Гасана (имя изменено) в тот день он с друзьями должен был поехать за запчастями в Томск. Возле Пашино Дмитрий заметил машину Векила и развернулся за ним. Вместе две машины спокойно проехали мимо поста ГИБДД, там их никто не останавливал. Через 7-8 минут парень заметил, как за машиной друзей по встречке едет «Лада» с сотрудниками ДПС.

— Пацаны выходят. Руслана с его стороны сразу начинают ломать, пытаются засунуть его в патрульный автомобиль. Я сижу в машине, боюсь выйти, потому что права только получил. Приятель наш начинает снимать, пытается вытащить, узнать, почему и на каком основании происходит задержание. В тот момент, когда Руслан был недалеко от патрульной машины, Векил хотел взять его за руку и оттянуть от патрульной машины, но его ударил полицейский под коленку, потом ударил в голову, а потом — пнул его. Потом достает пистолет… Так применять нельзя было, он должен был предупредить. А он схватил его, перезарядил, и в этот момент мы еще снимаем. И мы слышим хлопок: бах! Я смотрю на Векила, а он скатывается по капоту. Весь в крови уже.

Гасан пояснил, что скорую им пришлось вызывать самим, а сотрудники ГИБДД оказали первую медицинскую помощь Векилу не сразу, а только минут через 15, после того как вызвали себе подмогу и поговорили с начальством.

— Тогда мы сразу поехали в Мошково и позвонили отцу Векила, он вылетел из Грузии в Россию. Отец — очень уважаемый в Грузии и Азербайджане. Но он обыкновенный работяга. Глава азербайджанской диаспоры почему приезжал в Мошково? Потому что знает лично семью Векила и его отца. Он приехал посмотреть, чтобы не было никаких незаконных действий со стороны полиции.

Собеседник подчеркнул, что родственники и друзья дежурили возле больницы, только чтобы узнать о состоянии Векила. И когда им сообщили о смерти, все разъехались по домам, потому что в поселке им больше нечего было делать.

— Да, возле гостиницы осталось две семьи, которым было некуда ехать, — продолжает Гасан. — Это проявление расизма (думать, что начнется резня. — Ред.). Наверное, потому что мы нерусские, значит, мы должны напасть на полицию?

Сотрудники сами кричали, что будут тут стоять, что не дадут нам их отдел поджечь. Они так сами решили, что мы начнем что-то делать.

Это порядочная, спокойная семья. Их не касаются дела этого мужчины, их касается только Векил, их сын.

Ночью возле дома Гусева заступает на дежурство новый экипаж ДПС.

— Да с чего вы взяли, что мы охраняем тут кого-то? У нас объявлен план-перехват, мы пьяных за рулем ловим, — говорит сотрудник.

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