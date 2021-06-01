Ученые нашли в Афинах «магический» кувшин с 55 именами 1.06.2021, 10:50

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Фото: C. Mauzy; courtesy Agora Excavations

Древнему артефакту — 2300 лет.

Керамический сосуд возрастом 2300 лет, наполненный костями цыпленка, вероятно, был частью древнего проклятия, которое было направлено против десятков людей в древних Афинах, пишет nv.ua.

Находка открывает новые доказательства того, как люди пытались использовать «магию» в городе, уверены американские археологи.

Они обнаружили кувшин и монету под полом классического коммерческого здания Агоры, которое использовалось древними мастерами.

«В горшке находились расчлененные голова и нижние конечности молодого цыпленка», — написала Джессика Ламонт, профессор классических наук Йельского университета, в статье, опубликованной в журнале Hesperia.

В то время, около 300 г. до н.э., люди, наложившие проклятие, также проткнули сосуд большим железным гвоздем.

«Все внешние поверхности кувшина изначально были покрыты текстом; когда-то на нем было написано более 55 имен, десятки из которых теперь сохранились только в виде разбросанных букв или слабых штрихов стилуса», — написала Ламонт, отмечая, что греческий текст содержит слова, которые могут означать «мы связываем».

Фото: C. Mauzy; courtesy Agora Excavations

Гвоздь и курица, вероятно, сыграли роль в проклятии. Гвозди обычно встречаются с древними проклятиями и «обладают сдерживающей силой и символически обездвиживают или ограничивают способности жертв проклятия», — написала Ламонт.

Курица была убита в возрасте не старше 7 месяцев, и люди, создавшие проклятие, возможно, хотели передать «беспомощность и неспособность цыпленка защитить себя» людям, чьи имена написаны на кувшине.

Присутствие головы и голеней курицы в банке свидетельствует о том, что «скручивая и прокалывая голову и голени курицы, составители проклятий стремились вывести из строя те же самые части тела у своих жертв», — написала Ламонт.

По словам Ламонт, стиль почерка на банке предполагает, что имена писали как минимум два человека. Неизвестно, почему они взяли на себя труд создать такое сложное проклятие, но, возможно, это было связано с судебным делом.

«Огромное количество имен делает надвигающийся судебный процесс наиболее вероятным», — написала Ламонт, отметив, что «составители проклятий могут ссылаться на всех мыслимых оппонентов в своих проклятиях, включая свидетелей и их семьи».

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