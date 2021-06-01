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Конгрессмен Майкл Маккол: Угон самолета Ryanair был спланирован заранее

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  • 1.06.2021, 10:59
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Конгрессмен Майкл Маккол: Угон самолета Ryanair был спланирован заранее
Майкл Маккол

Инцидент будет рассматриваться на встрече президента США с главой Кремля.

Американские законодатели в эти дни активно комментируют инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair и то, какие политические интриги международного уровня могут за ним стоять. Свою версию произошедшего предложил конгрессмен-республиканец, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который дал интервью «Голосу Америки».

«То, что случилось с лайнером Ryanair, я бы квалифицировал как угон самолета, осуществленный на государственном уровне диктатором Лукашенко, которого мы официально не признаем, – поделился своим мнением Майкл Маккол. – Журналист на борту (Роман Протасевич – ГА) являлся диссидентом, который выступал против легитимности Лукашенко и поэтому был для него угрозой. Вот почему они взяли его под стражу и предъявили ему обвинения. С моральной точки зрения, это возмутительно».

Майкл Маккол также уделил внимание тому, что режим Лукашенко заручился поддержкой Кремля, роль которого в этой истории еще предстоит выяснить.

«Когда президент Байден встретится на саммите с Путиным, я уверен, что одной из тем обсуждения станет поддержка, которую Путин оказывает Лукашенко», – считает конгрессмен-республиканец.

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