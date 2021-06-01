«Народу в глаза смотреть будет не стыдно!» 1 1.06.2021, 11:11

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Елена Борисова

Фото: «Белсат»

История белорусского героя со станции метро Пушкинская.

13 сентября 2020 года – день, когда Елена Борисова последний раз видела своего сына Владислава. Журналисты «Белсата» поговорили с матерью, которая уже 8 месяцев то с отчаянием, то с надеждой и оптимизмом пытается чем-то помочь своему заключенному сыну.

«Утром 13 сентября я уехала на дачу. А Влад вместе со своим другом Никитой запланировал очередное воскресное велосипедное путешествие. Ребята оказались в районе станции метро «Пушкинская», где в тот день происходили наиболее активные воскресные протесты. Где-то в 13:00 мне позвонили потрясенные соседи и рассказали, что в наш двор приехали автозаки, привезли Влада, провели обыск его машины. Свидетельствовали, что Влад был сильно избит. С этого дня и до сегодняшнего дня сына я больше не увидела».

Владислава Борисова 1999 года рождения завезли на Окрестина, где он, согласно решению суда, должен был отбыть 13 суток наказания. Но и через 13 дней молодой человек на свободу не вышел. Появилась новая статья, на этот раз уголовная. Несколько раз узнику меняли «прописку»: Жодино, «Володарка», снова Жодино. В феврале 2021-го Владислава вернули в изолятор на Володарского и предъявили обвинение. Чтобы найти основания, понадобилось более 7 месяцев. По словам адвоката, ему инкриминируют первую и вторую части 293 статьи, а также первую, вторую и третью части 342 статьи.

Не ясно, в чем конкретно обвиняют Владислава и его друзей

«Адвокат, которого помог найти правозащитный центр «Весна», честно признается, что такого «странного дела в ее практике еще не было»», – рассказывает Елена.

До сегодняшнего дня не ясно, в чем конкретно обвиняют Владислава и его друзей. С ним по этому делу проходят Никита Литвиненко, Владимир Матюш и юноша Ян, фамилия которого, к сожалению, маме Владислава не известна. Как полагает Елена, единственным фактом уголовного преступления сына следователи считают фотографии, которые Владислав делал у станции метро «Пушкинская» 10 августа 2020 года во время наибольшего противостояния протестующих с силовиками. Эти снимки были найдены во время обыска, именно они могли стать основанием для начала уголовного преследования.

«Последнее письмо от сына было датировано 19 мая. А 2 июня Влад в тюрьме будет встречать свое 22-летие. За эти годы сын окончил юридический колледж. Поступил в БГУ на юридический факультет и успел закончить 3 курса. Но поскольку были нужны деньги на обучение, то решил уйти в академический отпуск. Работал на «Белаукционе» фотографом. У Влада было два хобби: фотография и велосипед. Моя основная боль заключается в переживаниях за физическое состояние Влада. У сына серьезная болезнь – коксартроз (воспаление кульши или тазобедренных суставов). Существует острая потребность два раза в год в лечении хондропротекторами. Именно из-за этого его не взяли на военную службу».

Политическим заключенным Влада пока не признали

Елена долго рассказывает о том, какими человеческими качествами наделен ее сын. Спокойный, уравновешенный, умный, уважаемый соседями и знакомыми – это лишь некоторые из слов, которыми описывает своего сына мать.

Сама Елена имеет инвалидность 3-й группы. Услуги адвоката оплачивает семья. За все 8 месяцев помощи от каких-либо фондов не имеет. И политическим заключенным Влада пока, к большому сожалению, не признали. Влад в тюрьме тоже переживает эмоциональные качели. Но преобладает настроение, как в этом кусочке письма: «Честно тебе скажу, что меня вообще перестала беспокоить эта комедия. Сколько дадут? Но ведь важно не сколько, а за что. За то, что я высказал то, что у миллионов в голове. За то, что я не побоялся выйти. За то, что я намного свободнее этих бездарностей: могу делать то, что на самом деле хочу, и могу не делать того, чего не хочу. А народу в глаза смотреть будет не стыдно».

Рассказала Елена и еще об одном интересном эпизоде из жизни этих 8 месяцев. Однажды из тюрьмы пришло письмо, написанное Владом на чистом белорусском языке. Как говорит мать, это был настоящий эмоциональный шок, потому что Влад всегда разговаривал и писал по-русски. Позже она узнала, что причиной такой внезапной белорусизации стал Павел Северинец, с которым ее сын сидел в одной камере на «Володарке» в течение двух месяцев.

Мама Влада из памяти пересказывает и еще одну, на ее взгляд, важную цитату из письма сына. «Пришел, увидел, отсидел!» – так высказывается заключенный о причинах своего заключения, утверждая, что ничего криминальнго или просто плохого он не совершил.

Елена очень надеется, что если на днях предъявят окончательное обвинение и дело направят в суд, то и правозащитники, и журналисты, и просто неравнодушные соотечественники не оставят этого процесса без своего внимания.

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