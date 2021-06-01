Хотели быть Азией – будете! 1.06.2021, 11:39

Заключена тайная сделка между Россией и Китаем.

Россия, по вине путинского руководства все глубже и глубже уходит в штопор международной изоляции. Массированная подрывная политика российских спецслужб, проводимая после пресловутой мюнхенской речи Путина, ведет к выстраиванию россиянами нового «железного занавеса» от стран Запада, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Кремлевское руководство углубляет безумную агрессивную политику шантажа и военного подрыва сопредельных стран Европы, целенаправленно противопоставляя себе европейским ценностям. Все происходит в антураже новой «холодной войны», но было бы наивным полагать, что «новое российское дворянство», каста неприкасаемых из ФСБ и ГРУ, дорвавшаяся до власти 20 лет назад, будет действовать как-то иначе. Даже пауза в противостоянии с Западом может привести к обвальному краху режима. На этом фоне все более явно ощущается смещение центра российской геополитики в Азию. Верх берет идея азиопской сущности путинизма, т.е. политической модели деспотизма, пока «обнуленца» не захоронят в урне у Кремлевской стены. А если верить Суркову, то он достоин даже покоится в мавзолее рядом с Лениным, как ранее Сталин. Важно отметить скрытое предательство путинистами славянской идеи. Под видом пропаганды «русского мира» происходит вымирание русских в РФ. Естественная убыль русского населения в годы путинизма просто катастрофична. Особенно тоскливо смотреть на средние и малые российские русские города, ведь из примерно 1100 городов вымирают 800!

Русские женщины не рожают или абортируют детей, а мужчины, из-за алкоголизма, ипотеки и чувства стабильной безнадежности не могут содержать семьи, впадают в инфантилизм и просто вымирают, как мухи. Более того под флагами «русского мира» идет уничтожение украинцев, и такая же печальная участь может ждать население Беларуси в случае поглощения ее россиянами. Не зря ведь, путинцы сделали своей иконой князя Александра Невского, который является самой крупным антитезисом Западу и был творцом союза с ордынцами, определившего сущность российского деспотизма и правления на базе человеконенавистничества.

Вот и сейчас заключена тайная сделка между Москвой и Пекином в части «людской поддержки» РФ с помощью наращивания азиатского компонента в демографической структуре населения. Миф о славянской России идет на убыль, и вместо этого готовится торжество «желтой России». Одним из гарантов китайской демографической инъекции выступает министр обороны Шойгу. ГРУ занимается рядом проектов насильственного привлечения демографических ресурсов на российскую территорию.

Во-первых, это война на Донбассе и переселение славянского населения оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Пока процесс идет вяло, ведь переезд в РФ не выглядит привлекательным. Во-вторых, ГРУ курирует поставки центральноазиатских гастербайтеров на российские объекты и серьезно изучает ситуацию в усиливающихся мусульманских общинах. В-третьих, китайское направление, которое видится самым доступным, но и самым рискованным. Уже сейчас по официальным данным 10% приезжающих в Россию иностранцев – китайцы. Но в действительности цифра существенно выше – на Дальнем Востоке число китайских поселенцев уже несколько миллионов. Китайцы трудолюбивые и неприхотливые – это плюс, но они плохо смешиваются с местными, и это настораживает. Кроме того китайцы часто занимаются различными схемами контрабанды, в диапазоне от леса-кругляка до наркотиков, и это не по душе россиянам, которых лишают кормовой базы. В ГРУ и ФСБ бьют тревогу, хотя китайские рабочие нужны, но есть риск, что Дальний Восток повторит участь Синьцзян-Уйгурского автономного района, где в 1950-х гг. было 5% китайцев, а сейчас уже почти 50%! Особенно интересно решение китайского руководства от 31 мая, разрешающее китайцам заводить третьего ребенка в семье. Официально это нужно для омоложения населения КНР, в которой сейчас живут 1,4 млрд. человек. По другой версии в Пекине всерьез задумались над глобальным планетарным торжеством желтой расы, которое начнется с демографической «помощи» путинской России. Хотели быть Азией – будете!

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