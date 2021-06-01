Чиновники и силовики «топят» Таракана 6 1.06.2021, 11:45

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Дефицит бюджета Беларуси в два раза превысил предыдущий антирекорд.

Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - апреле составил Br0,75 млрд, а основной статьей расходов стала «общегосударственная деятельность» (то есть содержание чиновников и силовиков), сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Доходы республиканского бюджета - Br9 млрд, или 38,1% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br5,2 млрд (37,9%), налога на прибыль - Br1,6 млрд (48,8%). Акцизы поступили в сумме Br1,1 млрд (34,3%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,8 млрд, или 43,6%.

Расходы республиканского бюджета - Br9,75 млрд, или 32,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br4,7 млрд (35,2%), финансирование национальной экономики - Br1,9 млрд (30,3%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br6,5 млрд (33,3%).

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