Зеленский хочет подписать аналог Будапештского меморандума для Украины 8 1.06.2021, 11:50

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Владимир Зеленский

Украинский президент собирается поговорить на эту тему с Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает подписать с западными партнерами новый "план" для Украины вроде Будапештского меморандума, который предоставлял бы ей определенные гарантии безопасности еще до членства в НАТО и охватывал сразу все вопросы безопасности - Донбасса, Крыма и российского газопровода "Северный поток-2 ".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, стенограмму которого приводит пресс-служба Офиса президента.

"Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, и это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украина в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за рамками Нормандского формата", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что этот план нужно запустить до будущего членства Украины в НАТО.

"Этот план - о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем - это быстрая альтернатива... Мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России", - отметил Зеленский, добавив, что это должно включать и определенные гарантии военного характера, и энергетическую безопасность, и все остальное.

Нормандский формат, по его словам, должен стать частью этого более масштабного плана.

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