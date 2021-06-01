Медики рассказали про пять правильных привычек для улучшения работы мозга 1.06.2021, 11:56

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Не только физические упражнения могут заставить мозг работать лучше.

Научно доказано, что движение благотворно влияет на работу мозга. Причем это не значит, что нужно срочно покупать абонемент в спортзал и тягать железо. Достаточно найти занятие по душе – пешие прогулки, танцы, пробежка, езда на велосипеде – и ваш мозг уже начнет активнее работать. Помимо физических упражнений, есть и другие привычки, которые улучшат работу вашего мозга, пишет "Сегодня".

Детский невролог, кандидат медицинских наук Александр Мирошников рассказал, что улучшить память и когнитивные способности человека можно, если начать его тренировать, делать что-то новое и есть меньше сахара.

Привычка 1. Следить за качеством и количеством сна

Чтобы мозг работал хорошо, ему необходим здоровый сон. Продолжительность его должна составлять не менее 7-8 часов. Кроме того, обращайте внимание и на режим сна. Это очень важная привычка, которая поможет нормализовать все процессы, позволяющие максимально уменьшить стресс и тревогу. Кроме того, сон восстанавливает работу мозга, наполняя его энергией, он делает его более продуктивным.

Привычка 2. Отказаться от многозадачности

От того, что вы параллельно пытаетесь сделать несколько задач, продуктивность ума существенно снижается, а вот уровень стресса и психологической усталости – повышается. Кроме того, многозадачность плохо влияет еще и на память. Не всегда получается сосредоточиться на выполнении одной задачи, но необходимо постараться, ведь это значительно улучшит работу мозга.

Привычка 3. Найдите для себя мотивацию

Когда у вас есть мотивация сделать ту или иную задачу, то мозг начинает быстрее выстраивать нейронные связи, а соответственно, и лучше работать. Для этого необходимо понять, что приносит вам удовольствие, и делать это гораздо чаще и лучше. Для этого важно развиваться, и мотивация здесь играет не последнюю роль.

Привычка 4. Поддерживайте социальные контакты

Ваши отношения с людьми очень помогают мозгу сохранять ясность и работать лучше. Оказывается, что чувство общности является одним из основных факторов, которые помогают поддерживать нормальное здоровье мозга и мыслительной деятельности в процессе старения человека.

Привычка 5. Делайте выводы

Если вы начнете делать короткие выводы после каждого глобального занятия, которым заняты, и полученную информацию с книг, статей, на тренингах, то сможете здорово помочь своему мозгу активизироваться. По такой же схеме работает и обсуждение этих тем с другим человеком.

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