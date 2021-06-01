«Максим верит в лучшее» 1 1.06.2021, 11:58

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Максим Винярский

Архивное фото «Радыё Свабода»

Родные побывали на свидании с одним из лидеров белорусской революции Максимом Винярским.

С активистом «Европейской Беларуси» Максимом Винярским из родственников пока смогла встретиться мать Таисия Кузьминична. Об их встрече свободе стало известно от сестры Максима Елены, сообщает «Радыё Свабода».

«Встреча была в субботу, 29 мая. Мы приехали к тюрьме в 8 утра, и уже была сформирована очередь, только одно место оставалось. Могли обе пойти, но тогда для каждый из нас давали по часу встречи, а второй час терялся бы. Решили, что первой встретится мать, а я в другой день к нему поеду. Сейчас ищу время на этой неделе», - рассказала Елена, сестра Максима Винярского.

По словам Елены, ее брат хорошо подготовился к встрече с матерью. "Надел рубашку, подстриг волосы, хорошо держался, был ужасно рад встрече. Выглядит нормально, немного похудел, но бодр, активен. Не растерялся. Насчет приговора успокоил, что не верит в то, что придется сидеть 5 лет, которые ему дали. Верит в лучшее», — пересказала слова Максимовой мать его сестра Елена.

Максима Винярского осудили на 5 лет заключения по статье об организации массовых беспорядков. После оглашения приговора фигуранты дела в клетке скандировали: «верим! Можем! Победим!». Павел Северинец потом рассказывал своей сестре Анне, что после этого его держали в «бетонном стакане». Елене Терешковой известно, что с Максимом охранники тоже обошлись жестоко.

«Говорил матери, что забросили в какой-то «стакан» и держали там до ночи, воду на пол выливали, чтобы не мог на пол садиться, а скамейки не было. И потом в тюрьме в свою камеру он уже не попал — поместили в другую. Там сокамерников больше, а место меньше, давка. Еще сказал, что готовится жалоба в Верховный суд. Осознает, что жалоба приговор не изменит, но предполагает, что нужно дальше бороться. Чувствует за собой моральное превосходство, и это помогает терпеть», — рассказала сестра Максима Винярского Елена.

Мать Максима Винярского, Таисия Кузьминична, на днях будет отмечать 75-летие.

«Мать очень переживает, что празднование юбилея пройдет без Максима. Не могла такого представить, но приходится. Но Максим на встрече ее уже поздравил, все сказал как надо», — передает Елена Терешкова.

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