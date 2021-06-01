Наталья Радина: Времени нет, нужно действовать и побеждать 5 1.06.2021, 12:03

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Наталья Радина

На кону жизни белорусов.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала интервью блогеру Артему Шапорову из Youtube-канала «Реальная Беларусь».

Наталья Радина заявила, что план победы над диктатурой в Беларуси существует и всем известен — санкции, забастовки, массовые протесты:

— Это то, что может разрушить режим Лукашенко. Когда я говорю санкции, то имею в виду экономические санкции серьезного характера. Против предприятий, банков, нефтепродуктов и калия, который экспортируется в огромном количестве в страны Запада. Необходимо остановить поток денег, который Лукашенко до сих пор получает.

Забастовки — это обращения к работникам бюджетной сферы, частным предпринимателям. Сегодня забастовка является относительно безопасным способом протеста.

Третье — акции протеста, которые сегодня проходят в партизанском формате. И это хорошо, ведь это безопасный формат, но мы уверены, что в Беларуси, в конце концов, будут массовые протесты. Потому что только улица может привести нас к переменам сегодня.

Отвечая на вопрос о свободе слова в Беларуси, главный редактор сайта Charter97.org напомнила, что Лукашенко зачищал информационное поле с первого дня у власти:

— Сначала он захватил телеканалы, потом радиостанции, затем начал закрывать газеты. В 2010 году с «Хартии» началось наступление на интернет. Хотелось бы напомнить, что у нас был убит основатель, мы все оказались в тюрьмах.

В 2018 году, когда сайт заблокировали, я предупредила журналистов: вы будете следующими. Если мы не будем солидарными, не будем требовать жесткой реакции со стороны Запада — в частности введения экономических санкций, то вы будете следующими.

К сожалению, меня не услышали. Кто-то подумал, что сможет отсидеться, сможет пропетлять, что, может быть, можно как-то договориться.

Мы видим, что в 2020 году были заблокированы все крупнейшие независимые сайты, включая «Радыё Свобода», а сейчас началась зачистка tut.by.

Наталья Радина отметила, что «позиции посередине» в сегодняшней ситуации быть не может:

— Полутонов быть не может. Все только черное или белое. Либо «Советская Белоруссия», либо «до свидания, вон из страны».

Однако независимая журналистка призывает не унывать:

— Дни Лукашенко сочтены. У него нет ресурса, чтобы править долго. Говорят, что чем ближе конец режима, тем жестче репрессии. Это мы сегодня и наблюдаем. Ключевое здесь не репрессии, а именно конец режима. И он будет, будет очень скоро.

Наталья Радина уверена в том, что Лукашенко и его пособники предстанут перед судом:

— Все они должны понимать, что понесут ответственность, произойдет это очень скоро. Мы видим, что сейчас в Европе начинают возбуждаться уголовные дела, есть универсальная юрисдикция, есть иски в суд в Гааге. От отвественности они не уйдут. В том числе они будут нести ответственность в Беларуси, где будет независимый суд.

Поэтому я призываю сотрудников силовых структур задуматься о своем будущем, уже сейчас, как можно скорее, переходить на сторону народа. Они должны перестать защищать нелегитимную банду, которая захватила власть в стране.

Главный редактор сайта Charter97.org обратила внимание на то, что информационная повестка в стране меняется очень быстро, но есть ключевые события, которые не стоит забывать. Среди них — смерть Витольда Ашурка:

— Думаю, что его убили в колонии. Условия для заключенных в Беларуси очень жесткие, а для политических заключенных — особенно. В шкловской колонии, где он погиб, введены специальные желтые нашивки для политических заключенных.

Безусловно, нужно требовать немедленного расследования смерти Витольда, протестовать, а также должны последовать серьезные международные санкции cо стороны Евросоюза за смерть человека. Потому что, к несчастью, она может быть не единственной.

Наталья Радина отметила, что в Беларуси за последнее время появилось очень много рабочих лидеров, которые могут взять на себя ответственность за забастовочное движение:

— Есть энергия, желание, на каждом предприятии есть рабочие, которые готовы повести за собой людей, которые знают, что делать в этой ситуации.

Я встречалась с огромным количеством работников крупнейших белорусских предприятий. В них есть желание бороться, потому что люди прекрасно понимают, что сегодня нет возможности отсидеться. Ведь репрессии против белорусов, в том числе — рабочих, продолжаются. Сейчас мы видим, что увольняют тех, кто вступил в независимые профсоюзы, начинаются массовые сокращения из-за экономической ситуации.

Кто будет защищать людей? Только они сами. Поэтому нужно самоорганизовываться. Я очень надеюсь рабочих лидеров, это прекрасные, честные люди с горящими глазами, которые действительно хотят изменить ситуацию, желающие биться и за своих коллег, и за свою страну. Я уверена, что все получится.

Главный редактор сайта Charter97.org заявила, что Лукашенко боится настоящих лидеров:

— Стало известно о приговоре Павлу Северинцу — семь лет, лидеру «Европейской Беларуси» Евгению Афнагелю — семь лет. Другим активистам «Европейской Беларуси» — от пяти до семи лет. Совершенно очевидно, что Лукашенко боится настоящих лидеров, поэтому выносит такие приговоры.

Времени нет, нужно действовать и побеждать как можно скорее.

Сегодня в Беларуси нужно спасать людей. В тюрьмах, на самом деле, тысячи политических заключенных. Их сегодня там пытают, их убивают, их лишают здоровья и ломают им судьбы. Спасти их могут только экономические санкции.

Наталья Радина сказала, что в вопросе давления на режим надеется на помощь диаспоры:

— Призываю вас, приходите к министерствам иностранных дел ваших стран, пикетируйте дома правительств, пикетируйте президентские дворцы, пикетируйте парламенты, требуйте введения экономических санкций. Это действительно может помочь нашей стране. К сожалению, просто акции солидарности, когда вы выходите красивые, в бело-красно-белых платьях, бело-красно-белых майках, с флагами, — этого не достаточно. Необходимо ставить четкие и жесткие требования перед правительствами ваших стран.

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