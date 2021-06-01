Роман Бессмертный: Лукашенко уже давно заслужил Гаагу 3 1.06.2021, 12:10

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Роман Бессмертный

Многочисленные преступления режима документально доказаны.

Если сейчас мир ограничится мягкими санкциями против режима в Беларуси, то это будет побуждать Лукашенко к еще более дерзкому поведению внутри страны и на международной арене.

Такое мнение в эфире «Прямого» высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Когда мы говорим о красных линиях, то там вообще границы никакой нет. То есть это человек без каких-либо ограничений, иногда с такими психопатическими репликами, которые он произносит, и действиями точь-в-точь такими же. Один момент я позволю себе скорректировать. Фактически с 1996 года общество протестует. И механизм его «работы» – это убийства, это выталкивание за границу, это пытки, это издевательства. На самом деле, если взять с 1996 года, то Лукашенко уже давным-давно заслужил Гаагу. То есть известны примеры убийств Гончара, Карпенко, Захаренко, министра, журналистов и так далее... и это известно и доказано», – заявил дипломат.

От добавил, что его поражает отношение Запада к преступлениям режима Лукашенко.

«Это давление для меня было всегда немотивированно мягким... и не только Европы, но и вообще мира. Меня всегда удивляло. Ибо я не верю в то, что то, что известно мне об этих преступлениях, не известно при этом широкой публике. Тем более, я подчеркиваю, это документально доказано. И до этого времени ему это как-то сходило с рук.

И у меня есть внутренне ощущение, что если на этот раз мир еще раз «проглотит», он вообще потеряет границы», – отметил дипломат.

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