У российской экономики не нашли «педали газа» 2 1.06.2021, 12:21

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фото: fingazeta.ru

Опубликован прогноз глобального отставания РФ от мира.

Восстановительный рост российской экономики после ковидного провала закончится в 2021 году, после чего страна вернется в привычное состояние отставания от мира и потери доли в глобальном ВВП.

Такие оценки содержатся в опубликованном в понедельник уточненном прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Потеряв 3% в прошлом году, российский ВВП вырастет на 3,5% в текущем и 3% - в следующем, после чего экономика упрется в планку 2-процентного роста, прогнозирует АКРА.

По оценке агентства, ВВП прибавит 2,2% в 2023 году, а затем лишь 2% - в 2024-25 гг, несмотря на триллионные нацпроекты, от которых власти ждут технологического «прорыва» к мировым темпам роста и двукратному сокращению бедности.

Мировой ВВП в базовом сценарии АКРА будет опережать российский каждый год в ближайшие пять лет: он прибавит 4,7% в текущем году, 3,3% - в следующем, 2,5% - в 2023-м, 2,4% - в 2024-м и 2,3% - в 2025-м.

В сумме за пять лет мировая экономика станет больше на 16,1%, тогда как российская - на 13,3%.

Отставание от Китая станет более чем двукратным: его ВВП за тот же период увеличится на 27,8%.

Взлетевшие на 70% цены на сырье, которые поддерживают российскую экономику сейчас, близки к пику, полагают в АКРА: ралли на товарных рынках подогревало бурное восстановление спроса, которое почти исчерпано.

«К концу 2021 года цены на биржевые товары в среднем должны несколько снизиться. На это есть и политические причины, такие как возможное снятие торговых санкций с Ирана (приведет к снижению цен на углеводороды) и возможное смягчение ограничений в рамках ОПЕК+», - отмечает агентство.

По его прогнозу, с текущих уровней около 70 долларов за баррель нефть подешевеет до отметок ниже 60 долларов. В следующем году в среднем баррель Urals будет уходить за рубеж по 57,7 доллара.

В результате экспортные доходы российской экономики, на половину обеспеченные «черным золотом» и на три четверти - сырьем в целом, не вернутся на уровне 2018 года даже через пять лет.

В этом году экономика получит 384 млрд долларов валютной выручки, в следующем 408 млрд, в 2025-м - 434 млрд (против 443 млрд три года назад).

Потребность в импорте тем временем будет расти, сжимая сальдо торгового баланса: 298 млрд долларов в этом году, 326 млрд - в следующем и 369 млрд - в 2025-м.

Темпы роста промышленности с 3% в этом году замедлятся до 1,5-1,9% в 2024-25 гг, а рост инвестиций после кратковременного скачка на 3,6% в следующем году сползет в диапазон 1,6-1,9% в год, полагают в агентстве. Что касается уровня жизни, то он, по прогнозу АКРА, будет расти примерно с той же скоростью, что и ВВП: реальные доходы населения увеличатся на 3,7% в текущем году, на 2,7% - в следующем. Затем их рост замедлится до 2,3%, 2,2% и 2,1% в 2023-25 гг.

В результате к 2024 году в базовом сценарии агентства уровень жизни сможет наконец вернуться к докрымским отметкам.

Официальный прогноз Минэкономразвития, напомним, предполагает, что уже в этом году экономика разгонится до роста выше 3%, который будет удерживать вплоть до 2030х.

Оптимизм МЭР, впрочем, не разделяет ни один российский, либо зарубежный аналитический институт.

Проведенный ВШЭ в апреле опрос профессиональных прогнозистов, в котором участвовали 29 респондентов, в том числе 7 российских банков, 7 - иностранных, а также крупные компании и два института РАН, показал единодушие: 2,1-2,2% роста являются планкой, выше которой экономика не сможет прыгнуть в ближайшие годы.

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