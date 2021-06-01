Президент Литвы: Нужно поднять цену за действия Лукашенко до максимума 1 1.06.2021, 12:24

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Иного пути для изменения модели поведения просто нет.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в очередной раз подтверждает зависимость Беларуси от России.

«Это еще раз прекрасно иллюстрирует, насколько Беларусь зависима от России, сколько различных связей установлено, и даже если иногда белорусский диктатор утверждает, что речь идет о какой-то защите независимости и о какой-то самостоятельности в той или иной сфере, нам не следует обманываться — мы должны хорошо понимать, что это государство всесторонне, во всех смыслах зависимо от России, и поэтому нам не стоит питать даже минимальные иллюзии», — приводит DELFI слова Науседы.

«Мы должны всеми возможными цивилизованными средствами удержать белорусского диктатора от таких действий [речь очевидно идет об инциденте с самолетом Ryanair], с которыми мы столкнулись совсем недавно, и лучший способ это сделать — поднять цену таких действий до максимума, чтобы подобные действия стоили дорого и болезненно. Иного пути для изменения модели поведения просто нет», — добавил он.

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