«Пограничный налог»: что изменилось для белорусов с 1 июня 1.06.2021, 12:35

1,452

Где уже ввели плату за выезд из страны?

С первого дня лета - вторника, 1 июня, в Беларуси власти Гомельской и Гродненской областей начали взимать сбор за пересечение границы на авто в пунктах пропуска, пишет kp.by.

Законодательно это право предоставляет местным властям Налоговый кодекс. Сбор взимается с одного ТС (массой до 5 тонн), а не с людей, которые едут в авто. Сумма - 1 базовая величина или 29 белорусских рублей на данный момент.

Гродненщина и Гомельщина взимают, а как другие области?

В Брестской области также планируют ввести плату за пересечение границы на машине. За введение местного сбора и на Брестчине проголосовали недавно депутаты Брестского облсовета. Пока дата не назначена, но сумма будет та же - 29 белорусских рублей за выезд из Брестской области в Польшу или Украину.

Пока сбор не ввели за выезд и на Витебщине, хотя в марте 2021-го года, когда начал действовать новый Налоговый кодекс, местные власти одни из первых заявляли, что Витебская область готова к введению местного сбора на пересечение госграницы на автомобиле. Тогда уточнялось, что остаются лишь технические вопросы, находящиеся в компетенции органов пограничной службы, после чего вопрос планировалось вынести на сессию областного «совета депутатов».

Минская область с другими странами не граничит. А у Могилевской области - граница с Россией. Здесь пока о планах на введение пограничного сбора не заявляли.

Напомним, сбор взимают с машины - оплатить его должен водитель в пункте пропуска при пересечении или до пересечения в банке либо онлайн. На границе документ об оплате проверяют пограничники или таможенники, в зависимости от того, кто осуществляет погранконтроль.

Некоторые категории от уплата сбора освобождаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».