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Политзаключенного Степана Латыпова избили перед началом суда?

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  • 1.06.2021, 12:44
  • 13,272
Политзаключенного Степана Латыпова избили перед началом суда?
Фото: spring96.org

Он нашел способ дать понять присутствующим, что с ним произошло.

Сегодня начался в Минске начался суд над защитником площади Перемен Степаном Латыповым.

Как сообщает «Наша Нiва», политзаключенный выглядит избитым — опухшее лицо, синяк под глазом, он хромает и у него перевязана рука.

Об этом сообщают люди, которые смогли попасть на судебное заседание.

Похоже, Степан нашел способ дать понять присутствующим, что с ним произошло:

Когда судья спросил, есть ли у Латыпова какие-либо вопросы к милиционеру Рогову, он ответил, что есть.

«Потерпевший, вы сказали, что я ударил вас ногой по лицу», — сказал Латыпов. — Посмотрите на меня. У вас на лице был характерный отек, как у меня?»

«Нет», - ответил Рогов.

«Вопросов больше нет», — сказал Латыпов.

Отметим, Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы планировал использовать химикаты, чтобы отравить силовиков.

Напомним, сейчас его обвиняют совсем в другом: в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и мошенничестве в особо крупных размерах. Об отравлении силовиков нет ни слова.

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