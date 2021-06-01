Ученые назвали группу крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет 1.06.2021, 12:52

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Она определяет, как организм человека продуцирует интерферон при вирусной инфекции.

Международная команда исследователей провела ряд экспериментов, чтобы выяснить, какая группа крови обеспечивает своим носителям максимально высокий иммунитет. Оказалось, что самыми здоровыми считаются обладатели четвертой группы крови. Об этом сообщает lenta.ua.

Оказалось, что иммунная система людей с четвертой группой крови в 92% случаев вырабатывает интерфероны, что является самым эффективным показателем.

На втором месте оказались носители третьей группы крови. Их иммунитет способен вырабатывать интерфероны в 91% случаев.

Далее следуют обладатели первой группы крови, эффективность которой в борьбе против всевозможных недугов около 80%.

На самом последнем месте оказались обладатели крови второй группы, поскольку интерфероны вырабатываются у них только в 40% случаев. Это самый плохой результат среди всех известных групп крови, поэтому эти люди больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.

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