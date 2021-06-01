Минский цугцванг: против Лукашенко одновременно действуют и Россия, и Запад Владислав Иноземцев, The Insider

1.06.2021, 13:11

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Владислав Иноземцев

Уход самозванца неизбежен.

Санкции ЕС против Беларуси должны ударить по секторам, близким к Александру Лукашенко, например по калийной промышленности. США, по данным Bloomberg, обсуждают ограничения для «Белнефтехима», а также производителей удобрений, шин и красителей. Если Запад сейчас скоординирует действия по санкциям, уход Лукашенко станет неизбежным.

Резкое обострение ситуации вокруг Беларуси, последовавшее за захватом самолета авиакомпании Ryanair, может и можно списать на «всплеск эмоций», как это попытались сделать Владимир Путин и Александр Лукашенко перед началом встречи в Сочи в пятницу. Но сами происходящие события, похоже, принимают слишком серьезный оборот, который пока не вполне прочувствован в Москве.

«Формальное» и «неформальное» общение в Сочи (я ставлю эти слова в кавычки, так как по-настоящему официального в этой встрече не было вообще ничего) породило много комментариев. Предоставление Беларуси $500 млн очередного российского кредита и расширение сети полетов «Белавиа» в России были восприняты как значимые свидетельства поддержки Москвой Минска, хотя на мой взгляд эти новости говорят скорее о тупике во взаимных отношениях. Деньги, о которых шла речь, и так должны были быть выделены Беларуси по заключенному в прошлом году соглашению, а само по себе увеличение числа обслуживаемых аэропортов ничего не значит: спрос на полеты из них может оказаться ничтожно мал и вызвать лишь дополнительные убытки перевозчика (если, конечно, в Кремле не решили, что все рейсы из России в Турцию в течение неопределенного срока будут выполняться только через Минск). Я могу ошибаться, но мне кажется, что переговоры в Сочи в очередной раз не принесли Лукашенко того, к чему он стремился – хотя сейчас ситуация выглядит намного более драматичной, чем раньше.

Сегодня судьба Беларуси серьезно зависит от России. Кремль может без труда оказать соседу любую требуемую им экономическую помощь: все запланированные на этот год расходы белорусского бюджета не превышают 43,8 млрд белорусских рублей ($17,4 млрд, €14,1 млрд) при дефиците в 4,2 млрд белорусских рублей ($1,7 млрд, €1,4 млрд), страна должна выплатить около $3 млрд по привлеченным ранее валютным кредитам, а отрицательное сальдо торгового баланса составляет по итогам первых трех месяцев 2021 года около $200 млн.

Если предположить, что сокращение налоговых поступлений и необходимый для «решения социальных проблем» рост расходов увеличили бюджетный дефицит втрое, и экстраполировать размеры отрицательного торгового сальдо до конца года, мы получим объем «мечт» Лукашенко – около $7-8 млрд, или 500-600 млрд рублей. Сумму большую, но для России вовсе не неподъемную. Вместо хотя бы трети ее белорусский диктатор увез из Сочи то, что ему и так «причиталось» – и никаких иных озвученных обещаний.

Последнее, на мой взгляд, объяснимо: хотя многие авторы вплоть до последнего времени ждали (а многие еще ждут) скорого объединения России и Беларуси, такой вариант кажется мне не слишком реалистичным. Страна для Лукашенко – личный актив, с которым он расстанется только под дулом пистолета (а может быть, не расстанется вовсе до конца своих дней). И Москва, которой Беларусь не так чтобы критически необходима, пытается поставить ее правителя в положение, когда ему придется пойти или на экономические (например, в виде передаче России за долги крупнейших предприятий республики), или на политические (типа признания Крыма, в который «Белавиа» по-прежнему не намерена летать, и договора о введении единой валюты) уступки. Пытается, не принимая во внимание существенно изменившуюся обстановку «на западном фронте».

В такие же весенне-летние дни 1944 года в Москве завершали планирование операции «Багратион» – ликвидации того, что в то время называли «белорусским балконом»: огромного выступа, все еще контролировавшегося силами германской группы армий «Центр». Хорошо проработанный в Ставке план вкупе с излишне оптимистичной оценкой ситуации фельдмаршалом Бушем привели к одному из крупнейших поражений вермахта во Второй мировой войне. Происходящее ныне на наших глазах навевает мысли о том, что идея «можем повторить», пусть и творчески переработанная, стала чуть ли не образом мышления российского руководства. Не надо даже смотреть на карту, чтобы осознать: новый «белорусский балкон» давно сложился, только повернут он сейчас в противоположную сторону.

Путин ныне воспринимает Беларусь как союзника в противостоянии «коллективному Западу»; точно таким же образом ее роль характеризует и Лукашенко. Однако оба политика, похоже, не отдают себе отчета в том, как изменилась стратегическая обстановка после проигранных выборов 9 августа и недавней выходки с самолетом: первая лишила Лукашенко легитимности в глазах большей части мира, а вторая дала старт «войне на уничтожение». Как никогда стремительные санкции Европы, начало формирования новых пакетов санкционных мер и возрастающая поддержка Западом белорусского протестного движения говорят об этом вполне отчетливо, а заявление ЕС о 3-миллиардном пакете помощи республике в случае смены в ней первого лица на фоне сочинских $500 млн заставляет вспомнить о «белорусском балконе» - похожем соотношении механизированных сил и авиации сторон 73 года назад, но в зеркальном варианте.

Сегодня позиция «коллективного Запада» стратегически сильнее российской. Белорусское общество к 2021 году устало от Лукашенко не меньше, чем советская Беларусь от германской оккупации к 1944-му – мощь нового «партизанского движения» мы все увидели прошлой осенью. Запад не заинтересован в Беларуси экономически так, как он заинтересован в России, и потому разгром «народнай гаспадарки» может быть совершен методично и без потерь для наступающих. При этом, похоже, удар по Беларуси станет своего рода компенсацией невозможности и неготовности напрямую надавить на Россию (о чем свидетельствуют последние шаги американской администрации). Москва же при этом повторяет ошибку Берлина, сменившего Буша на Моделя только тогда, когда такая перестановка уже ничему не могла помочь.

На мой взгляд, у России сейчас нет плана Б на случай «развала фронта». Москва может продолжать оказывать помощь Минску непублично, но это не сгладит ощущения огромного разрыва между поддержкой Лукашенко с Востока и белорусского гражданского общества с Запада. Кремль откровенно не понимает, как отвечать на санкционную политику (запрет на полеты в Москву в обход белорусской территории продержался всего два дня). Масштабная экономическая поддержка Беларуси, которая могла хотя бы попытаться заставить общество задуматься об «обмене свободы на колбасу», не стоит на повестке дня, а «управляемая цветная революция» – тем более. В результате я бы предположил, что операцию по освобождению Беларуси от советского наследия, если она будет хорошо спланирована Западом, ждет оглушительный успех.

На протяжении двух десятилетий Лукашенко методично делал Путина заложником своей политики, показав себя при этом выдающимся мастером тактических игр. Москва выполняла практически все его пожелания, не обращая внимание на их экономическую и политическую цену и ничего не получая взамен. Однако сейчас белорусский диктатор стал жертвой собственного успеха – он серьезно задел Запад в момент, когда Восток начал задумываться о цене «великой дружбы». Более того, сегодня Европа и Соединенные Штаты, пусть и по различным причинам, стали сомневаться в оптимальности помощи не слишком готовой вестернизироваться Украине – и смещение «направления главного удара» выглядит вполне назревшим.

В случае ухода Лукашенко превращение Беларуси в нормальную европейскую страну пройдет намного легче, чем аналогичная трансформация Украины – как по причине более тесных связей с сопредельными Польшей и Литвой, так и из-за меньших размеров белорусской экономики и непораженности ее олигархической «заразой», закрывающей путь любым реформам. Поэтому сегодня «наступление в Беларуси» выглядит самым разумным сценарием, особенно если учесть, что «противник» – опять-таки, как и семь с половиной десятилетий назад, только с другой стороны «фронта» – ждет основного удара в Украине.

Подводя итог, я бы сказал, что если Кремль намерен выправить в свою пользу ситуацию в Беларуси, необходим полный пересмотр ориентиров политики на этом направлении. Статус-кво можно было удерживать только до тех пор, пока Лукашенко оставался диктатором, оттенявшим образ Путина как человека «цивилизованного» и «договороспособного», и при этом вызывал у Запада скорее безразличие, чем ненависть.

Сейчас ситуация меняется – и теперь перед Кремлем стоит сложный выбор: либо отказаться от спасения своего незадачливого союзника и «выпрямить фронт» ради более эффективной обороны, либо резко увеличить силы и включиться в борьбу, которая может стать не менее драматичной, чем в Украине, где Россия один раз уже переоценила устойчивость своих друзей и недооценила решительность оппонентов. Встреча в Сочи показала, что Москва пока не намерена делать решительных шагов, ожидая от Лукашенко уступок и пытаясь до их объявления отделаться небольшими финансовыми подачками. С каждым днем мне все больше кажется, что эта тактика не имеет шансов на успех. А насколько это соответствует реальности, мы все скоро увидим…

Владислав Иноземцев, The Insider

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