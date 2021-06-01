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В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

  • 1.06.2021, 13:16
В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

Медицинская комиссия скрыла, как произошло заражение.

В китайской провинции Цзянсу зафиксировано первое в мире заражение человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Пациент — мужчина возрастом 41 год. Его госпитализировали еще 28 апреля с жаром и другими симптомами. Вирус H10N3 диагностировали у мужчины спустя месяц, 28 мая. Комиссия не раскрыла, как произошло заражение. Ранее H10N3 передавался только среди птиц.

Национальная комиссия здравоохранения отметила, что у вируса низкая патогенность, риск распространения в больших масштабах крайне низок. Других случаев заражения H10N3 не выявлено.

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