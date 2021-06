Ученые обнаружили источник жизни в глубоком космосе 3 1.06.2021, 13:52

Оттуда органические молекулы могли быть принесены на Землю.

Испанские астрохимики обнаружили молекулу этаноламина (NH2CH2CH2OH) в молекулярных облаках в центре Млечного Пути, о чем сообщает исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences. Наблюдения проводились с помощью 30-метрового радиотелескопа IRAM и 40-метрового радиотелескопа Yebes в Испании, сообщает «Вокруг света. Украина»

Это открытие может иметь важное значение для понимания того, как на Земле развивалась жизнь. Этаноламин известен как пребиотическое соединение, — то есть такое, из которого после некоторой цепочки преобразований можно получить биомолекулу. В современных живых организмах этаноламин входит в состав фосфолипидов — главного «строительного материала» клеточных мембран. А без мембраны живая клетка существовать не может.

Команда исследователей наблюдала молекулярное облако под названием G + 0.693–0.027, расположенное недалеко от центра Млечного Пути. Это одно из самых химически богатых облаков в Галактике. С помощью радиотелескопа астрономы установили присутствие в облаке этаноламина в удивительно большом количестве.

Полученные результаты говорят о том, что этаноламин эффективно образуется в межзвездном пространстве в молекулярных облаках, где возникают новые звезды и планетные системы. Его концентрация в межзвездном пространстве оказалось аналогична той, что была ранее обнаружена в метеоритах. Это привело команду к выводу, что этаноламин образовался в межзвездном пространстве и только затем был включен в состав скальных пород в ходе формирования Солнечной системы.

Молекулярное облако G + 0.693-0.027, расположенное в центре нашей Галактики, и отпечаток молекулы этаноламина с указанием ее расположения в фосфолипидах и их расположения в клеточных мембранах.

Эти камни в конечном итоге и упали на Землю, принеся с собой этаноламин. Согласно экспериментам, из этаноламина могли в конечном итоге получиться фосфолипиды, более крупные молекулы, из которых состоят клеточные мембраны.

Присутствие этаноламина вместе с жирными кислотами или спиртами, возможно, способствовала сборке и ранней эволюции примитивных клеточных мембран.

Таким образом, открытие наличия этаноламина в космическом пространстве имеет важное значение не только для изучения происхождения жизни на Земле, но и для прогнозирования ее присутствия других пригодных для жизни планетах и спутниках в любой точке Вселенной.

В ближайшем будущем, благодаря повышенной чувствительности радиотелескопов нынешнего и следующего поколений, астрономы смогут обнаруживать все более сложные межзвездные молекулы, которые являются прямыми предшественниками трех основных компонентов жизни: липидов, образующих мембраны, РНК и нуклеотидов ДНК, которые содержат генетическую информацию, а также белков, которые отвечают за метаболическую активность. Распространены ли эти семена пребиотиков по всей Галактике и даже в других галактиках? Мы узнаем это относительно скоро.

