Белорусский госсектор рождает проблемные долги и складские запасы 1.06.2021, 13:53

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Чиновники подготовили бюллетень о работе казенных предприятий страны.

Данные из этого документа вряд ли можно назвать оптимистичными, пишет сайт banki24.by.

Раз в квартал статорганам отчитывается определенное количество крупных и средних организаций госсектора. В 1 квартале 2021-го отчеты сдали 3186 юрлиц.

Для сравнения: финансовые данные за 1 квартал властям предоставили всего 6652 валообразующих предприятия. Значит в 2021 году доля казенных компаний среди флагманов может превышать 40% (в максимуме — 47,9%).

Госсектор занимает 44,1% в списочной численности работников флагманов Беларуси. При этом казенные компании в РБ экспортируют 54,2% товаров и занимают 56,9% в выручке.

На 1 апреля запасы готовой продукции в промышленности составили 5,591 млрд BYN. На долю госсектора на отчетную дату пришлось 3,131 млрд BYN. То есть казенные предприятия формируют главную массу складских запасов (около 56%).

По объему складских запасов в госсекторе лидируют Минск (812,3 млн BYN) и Минская область (726,6 млн BYN). Также эти территории занимают первые место по соотношению запасов и объемов выпуска. В среднем по госсектору Беларуси данный показатель составил 47,3%, а в Минске и Минской области — 79,2% и 89,6% соответственно.

Чиновники уже давно думают, как распихать запасы со складов промышленных предприятий. В мае они утвердили комплекс мер по запуску инвестцикла в Беларуси.

Среди предложенных бюрократами приемов — специальные договоры, в которых есть возможность гарантированной госзакупки товаров для стимулирования создания новых производств. По сути это та идея госзаказа, о которой в Совмине говорили еще в 2020 году.

Если верить документу, то механизм гарантированной госзакупки может заработать еще до конца 2021 года. Тогда за бюджетные деньги власти начнут выкупать такую продукцию.

Также для госсектора характерны значительные объемы проблемных долгов. На 1 апреля просроченная дебиторка в госсекторе составила 6,172 млрд BYN, кредиторка — 5,536 млрд BYN, кредиты и займы — 1,831 млрд BYN. Доля казенных бизнесов в токсичной дебиторке достигла 78%, в кредиторке — 71,9%, в кредитах и займах — 75,2%.

В отдельных регионах удельный вес госсектора в проблемных обязательствах был намного выше, чем в среднем по стране. Например, по Гомельской области доля казенных фирм в «мусорной» дебиторке составила 89,7%. Эта же область лидировала по доле просроченной кредиторки — 87,4% на отчетную дату. В Гродненской области 99% просроченных кредитов и займов находилось в госсекторе.

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