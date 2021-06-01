Американская нефть подорожала до максимума с 2018 года 1.06.2021, 14:10

Фото: Reuters

Рост цен происходит на фоне постковидного восстановления промышленности в Европе и Китае.

Рынок нефти продолжает набирать высоту по мере того, как ключевые экономики мира наращивают промышленное производство и возвращаются к докризисным уровням потребления топлива, фиксируя резкое сокращение заболеваемости Covid-19, сообщает finanz.ru.

На торгах во вторник, 1 июня, цена фьючерсов на сорт Brent обновила максимумы с марта, а контракты на американский сорт WTI переписали рекордные значения с октября 2018 года на фоне статистики, показавшей восстановление промышленности в Европе и Китае и значительное увеличение спрос на бензин в США.

На 13.22 (по Минску) контракты на Brent в поставкой в августе торгуются в Лондоне по 70,72 доллара за баррель (+2,02%), а ранее поднимались до отметки 70,99, не дотянув 39 центов до нового пика с января 2020 года.

На Нью-Йоркской бирже NYMEX нефтяные котировки тем временем пробили максимумы не только этого года, но и превысили докризисные значения. Баррель WTI - эталонного сорта легкой нефти, добываемой в Техасе, - достиг 68,14 доллара за бочку - уровня, которого рынок не видел больше двух с половиной лет. За день фьючерсы ближайшего месяца поставки подорожали на 2,74%, а с начала года - на 41%.

Свежую порцию бодрости рынку нефти подарили данные по деловой активности в промышленности. Индекс PMI в Китае по итогам мая вырос на 0,1 пункта, до максимальных с начала года 52 пунктов. Аналогичный индикатор для зоны евро прибавил 0,2 пункта, вопреки прогнозам, и достиг отметки 63,1.

«Хотя остаются опасения об ограничения по ковиду в отдельных странах Азии, рынок предпочитает фокусироваться на истории растущего спроса в Европе и США», - говорит аналитик ING Уоррен Паттерсон.

В Штатах, отмечает он, стартовал автомбильный сезон, при том что запасы бензина находятся вблизи минимумов за пять лет и продолжают сокращаться.

Цена бензина в США впервые с 2014 года закрепилась выше 3 долларов за галлон после того, как более 34 миллионов американцев отправились в длительные автопоездки в период с 27 по 31 мая, когда в стране отмечался День поминовения и традиционно стартовал сезон летних отпусков.

Во вторник на ежемесячную встречу соберутся министры ОПЕК+, которым предстоит решить, сколько баррелей качать в предстоящие месяцы.

Нефтяной альянс, напомним, с мая по июль наращивает поставки на 2,1 млн баррелей в сутки, но при этом продолжает видеть дефицит нефти, толкающий цены вверх.

По оценке ОПЕК+, во втором квартале запасы «черного золота» в хранилищах стран ОЭСР будут всего на 1 млн баррелей выше среднего уровня 2015-19 гг, а в третьм квартале уйдут ниже этого показателя на 71 млн баррелей.

К четвертому кварталу этот условный дефицит расширится до 109 млн баррелей.

Скорее всего, ОПЕК+ оставит в силе план увеличения поставок, что, впрочем, «не произведет большого впечатления на рынок», считает стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе: «Эффект от ожиданий, связанных с ростом потребления, будет более значим».

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