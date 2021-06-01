Зачем Россия усиливает группировку войск у западных границ? 17 1.06.2021, 14:16

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Фото: ТАСС

Эксперты проанализировали заявление Шойгу.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в Западном военном округе будут созданы около 20 новых соединений и воинских частей. Необходимость в этом министр обосновал активностью стран НАТО во главе с США. По его словам, речь идет о «мерах адекватного противодействия» агрессивным шагам западных стран. О том, как планируют усиливать группировку войск — в материале «МБХ медиа».

Угроза с запада

Глава Минобороны в очередной раз обвинил страны НАТО в нагнетании напряженности: выступая на коллегии военного ведомства, Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс «разрушает систему безопасности в мире». Среди прочего, российские военные отмечают увеличение интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации НАТО в Европе — по данным министра, за последние семь лет она возросла в 14 раз. Кроме того, количество военных учений за последние годы выросло в полтора раза. Еще одним недружественным сигналом Шойгу назвал регулярное появление в Балтийском море кораблей НАТО с управляемым ракетным оружием. «Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», — рассказал глава Минобороны.

В ответ на это в Западном военном округе до конца года будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей, заявил министр. По его словам, вместе с этим войска продолжат поставлять современное вооружение и военную технику. «В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия», — отметил Шойгу.

Ранее Шойгу также объяснял ответом на деятельность НАТО весенние учения Западного и Южного военного округов. В конце марта Россия серьезно нарастила военное присутствие у границ Украины и в Крыму — по данным США, туда было стянуто максимальное количество сил с 2014 года. Евросоюз оценивал количество военнослужащих в 100 тысяч человек. В Кремле при этом заявляли, что Россия никому не угрожает. 22 апреля Шойгу объявил о выполнении задач «внезапных учений» и начале возвращения войск в места постоянной дислокации. После этого он снова раскритиковал Запад, заявив, что «только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений в адрес России». По мнению министра, именно США и НАТО виноваты в росте военной опасности.

«Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать» (речь идет о плане ускоренной боеготовности, в соответствии с которым на случай кризиса 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей должны быть приведены в полную боеготовность в течение 30 дней — «МБХ медиа»). Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — рассказал глава Минобороны.

Железный кулак в Калининграде

По словам военного эксперта Павла Фельгенгауэра, формирование новых соединений и воинских частей в Западном военном округе уже ведется полным ходом. «Решение об их создании было принято какое-то время назад. К осени они будут окончательно развернуты. В первую очередь, это новая дивизия в Калининграде. Там была одна мотострелковая бригада, которую преобразовали в полк», — рассказал Фельгенгауэр «МБХ медиа».

О создании под Калининградом полноценной дивизии действительно было объявлено в декабре 2020 года. По данным газеты «Известия», основу дивизии составит полк, создаваемый на базе 79-й мотострелковой бригады. Командующий Балтийским флотом Александр Носатов рассказал, что в состав дивизии включат несколько мотострелковых, а также танковый и артиллерийский полки. Он также отметил, что укрепление «прежде всего обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области». В свою очередь, Фельгенгауэр оценивает усиление военных группировок как открытую подготовку к войне, которая ведется с обеих сторон.

Руководство Минобороны в последнее время уделяет особое внимание укреплению обороноспособности Калининградской области. В этом году там также планируют развернуть дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», которые способны поражать цели на расстоянии до 600 километров. «Соединение базируется в поселке Донское Светлогорского городского округа в 30 км от областного центра. Этот населенный пункт находится на самой западной оконечности Земландского полуострова, примерно на одинаковом удалении от северной и южной границ области. Такое местоположение позволяет держать под контролем практически всю акваторию Балтийского моря, примыкающую к российской территории», — писали «Известия».

Перевооружение других частей также идет полным ходом. Так, танковый полк должен получить новую модификацию Т-72Б3М, которая поступила на вооружение всего несколько лет назад. Эта модель отличается усиленной бронезащитой и мощным двигателем.

В начале марта издание Defence 24 опубликовало статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который представил вероятный сценарий боевых действий между войсками России и НАТО. По мнению генерала, ключевую роль в противостоянии с российской стороны будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Российские войска могут захватить Прибалтику в течение двух-четырех дней, считает Скшипчак. После этого боевые действия охватят южную часть Балтийского моря, а также побережье Польши.

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