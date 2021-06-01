Нюансы выезда из Беларуси в условиях пандемии и воздушной блокады
- 1.06.2021, 14:26
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Как сейчас легально выехать из страны.
Пограничный комитет Беларуси 31 мая рассказал, что не считает временный вид на жительство за границей основанием выпустить человека за границу. «Белсат» рассказывает, в каких случаях сейчас выпустят из Беларуси, а в каких нет.
Выпустят
В Россию что по земле, что воздухом. Как объяснял Пограничный комитет Беларуси, белорусская сторона не имеет там ни пограничников, ни пунктов пропуска. Самолеты в Россию летают, постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение. Примет ли Россия – зависит от гражданства того, кто туда едет. Гражданам Беларуси дорога открыта при наличии отрицательного теста на коронавирус (сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда).
В другие страны самолетом, если самолет туда летает и страна принимает. Беларусь не выставляла ограничений на вылет. Информацию о том, какие страны принимают и не принимают туристов, публикует «Белавиа». А вот куда летают самолеты – сейчас большой вопрос, ведь все соседи, кроме России, закрыли воздух для белорусских авиакомпаний, а иностранные авиакомпании (кроме российских) отказываются летать в Беларусь. Но на Стамбул и Тель-Авив «Белавиа» уже нашла путь в облет тех, кто не пускает ее самолеты.
В другие страны по земле на работу, на обучение или лечение. В командировку – при наличии бумажного командировочного удостоверения или копии приказа о командировке; на лечение – при наличии соответствующих документов; не чаще 1 раза в 6 месяцев – на обучение или постоянную работу при наличии соответствующих документов. Подробности – на сайте Пограничного комитета. Автобусы и маршрутные такси за границу еще ходят, но поезда ходят только в Россию. В Гомельской и Гродненской областях возьмут плату за выезд машиной – 29 рублей (вскоре ввести такой сбор хотят и в Брестской). Список какие страны и в каких случаях примут кого, едущего из Беларуси, здесь.
В другие страны по земле с постоянным видом на жительство – не чаще раза в полгода.
В другие страны по земле в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника – при наличии оповещения о тяжелой болезни или смерти. Пограничный комитет пишет, что выпускают и тех, кто сопровождает людей, которые едут к тяжело больным или умершим, но подробности не приводит.
Иностранные граждане – по прошествии 10-дневной самоизоляции.
Не выпустят
В другие страны, кроме России, по земле на отдых – разве что можно ехать отдыхать в Россию или лететь самолетом туда, куда пускают самолеты из Беларуси. Туроператоры, которые выставляли на продажу автобусные туры в страны Евросоюза или Украину, говорят: на ближайшее время не имеют определенности относительно того, когда поездки снова разрешат, а если тур выставлен на ближайшие недели, то забыли снять предложение с сайта.
В отпуск самолетом в большинство стран – ведь самолеты из Беларуси сейчас почти никуда не летают, разве что в Россию, через нее в Азербайджан, Арабские Эмираты, Армению, Грузию, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и некоторые другие страны. У туроператоров многие перелеты под вопросом: многие авиакомпании прекратили рейсы в Беларусь, и неизвестно, удастся ли наладить полеты с пересадкой в России или в облет тех, кто запретил полеты из Беларуси.
В другие страны по земле с временным видом на жительство – об этом стало известно сегодня. Почему так – неизвестно.
В другие страны морем – ведь в Беларуси нет прямого выхода к морю и речным пограничным пунктам пропуска (только пункты пропуска в речных портах Гомеля, Мозыря и Речицы, но эти порты сейчас не принимают международные пассажирские рейсы).