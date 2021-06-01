Нюансы выезда из Беларуси в условиях пандемии и воздушной блокады 1.06.2021, 14:26

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Иллюстрационное фото onliner.by

Как сейчас легально выехать из страны.

Пограничный комитет Беларуси 31 мая рассказал, что не считает временный вид на жительство за границей основанием выпустить человека за границу. «Белсат» рассказывает, в каких случаях сейчас выпустят из Беларуси, а в каких нет.

Выпустят

В Россию что по земле, что воздухом. Как объяснял Пограничный комитет Беларуси, белорусская сторона не имеет там ни пограничников, ни пунктов пропуска. Самолеты в Россию летают, постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение. Примет ли Россия – зависит от гражданства того, кто туда едет. Гражданам Беларуси дорога открыта при наличии отрицательного теста на коронавирус (сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда).

В другие страны самолетом, если самолет туда летает и страна принимает. Беларусь не выставляла ограничений на вылет. Информацию о том, какие страны принимают и не принимают туристов, публикует «Белавиа». А вот куда летают самолеты – сейчас большой вопрос, ведь все соседи, кроме России, закрыли воздух для белорусских авиакомпаний, а иностранные авиакомпании (кроме российских) отказываются летать в Беларусь. Но на Стамбул и Тель-Авив «Белавиа» уже нашла путь в облет тех, кто не пускает ее самолеты.

В другие страны по земле на работу, на обучение или лечение. В командировку – при наличии бумажного командировочного удостоверения или копии приказа о командировке; на лечение – при наличии соответствующих документов; не чаще 1 раза в 6 месяцев – на обучение или постоянную работу при наличии соответствующих документов. Подробности – на сайте Пограничного комитета. Автобусы и маршрутные такси за границу еще ходят, но поезда ходят только в Россию. В Гомельской и Гродненской областях возьмут плату за выезд машиной – 29 рублей (вскоре ввести такой сбор хотят и в Брестской). Список какие страны и в каких случаях примут кого, едущего из Беларуси, здесь.

В другие страны по земле с постоянным видом на жительство – не чаще раза в полгода.

В другие страны по земле в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника – при наличии оповещения о тяжелой болезни или смерти. Пограничный комитет пишет, что выпускают и тех, кто сопровождает людей, которые едут к тяжело больным или умершим, но подробности не приводит.

Иностранные граждане – по прошествии 10-дневной самоизоляции.

Не выпустят

В другие страны, кроме России, по земле на отдых – разве что можно ехать отдыхать в Россию или лететь самолетом туда, куда пускают самолеты из Беларуси. Туроператоры, которые выставляли на продажу автобусные туры в страны Евросоюза или Украину, говорят: на ближайшее время не имеют определенности относительно того, когда поездки снова разрешат, а если тур выставлен на ближайшие недели, то забыли снять предложение с сайта.

В отпуск самолетом в большинство стран – ведь самолеты из Беларуси сейчас почти никуда не летают, разве что в Россию, через нее в Азербайджан, Арабские Эмираты, Армению, Грузию, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и некоторые другие страны. У туроператоров многие перелеты под вопросом: многие авиакомпании прекратили рейсы в Беларусь, и неизвестно, удастся ли наладить полеты с пересадкой в России или в облет тех, кто запретил полеты из Беларуси.

В другие страны по земле с временным видом на жительство – об этом стало известно сегодня. Почему так – неизвестно.

В другие страны морем – ведь в Беларуси нет прямого выхода к морю и речным пограничным пунктам пропуска (только пункты пропуска в речных портах Гомеля, Мозыря и Речицы, но эти порты сейчас не принимают международные пассажирские рейсы).

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