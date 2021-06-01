Таракан нарывается на новые санкции за преследование журналистов 1 1.06.2021, 14:32

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Сегодня задержали журналиста Tribuna.com и редактора спецпроектов Hrodna.life.

1 июня стало известно об очередных двух задержаниях журналистов в Беларуси, сообщает «Белсат».

Журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто задержали за то, что в его машине был бело-красно-белый шарф, пишет Tribuna.com. Его обвинили в «несанкционированной акции» (ст. 24.23 КоАП РБ), увезли в Октябрьский РОВД Минска.

Редактора спецпроектов Hrodna.life Ирину Новик пытались задержать 30 мая – силовики пришли к ней домой, но ее в тот момент не было. Утром 1 июня, пишет Белорусская ассоциация журналистов, она сама пришла в участок по вызову к участковому. Ее задержали, увезли домой делать осмотр. Позже стало известно, что ее поместили изолятор временного содержания до суда.

В воскресенье коллегу Ирины, главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту, задержали на глазах семьи возле дома, но после обыска отпустили. Его обвинили в очередном «распространении экстремистских материалов» на сайте, потому что, как говорит Алексей Шота, на одном из фото на сайте был блеклый логотип Telegram-канала, признанного экстремистским.

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