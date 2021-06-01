В Украине запретили использование пластиковых пакетов

В Украине запретили использование пластиковых пакетов1
- 1.06.2021, 14:38
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Теперь они подлежат изъятию из обращения.
Соответствующий закон Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины поддержали 297 нардепов, пишет «Новое время».
Как сообщили в парламенте, документ направлен на уменьшения объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.
Что запрещено и какие исключения
Запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:
сверхтонких пластиковых пакетов;
тонких пластиковых пакетов;
оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
Запрет не распространяется на:
биоразлагаемые пластиковые пакеты;
сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.
Пластиковые пакеты, запрещенные законом, подлежат изъятию из обращения.