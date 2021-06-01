ЕС ударит по режиму Лукашенко секторальными санкциями 5 1.06.2021, 14:41

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Президент Литвы анонсировал скорое принятие решения.

Президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал скорое принятие решения по секторальным санкциям для режима в Беларуси, сообщают naviny.online.

«Хочу с удовлетворением отметить быстрое решение, которое принял Совет руководителей Европы некоторое время назад — реакция была быстрой, практически в течение 40 часов отреагировали на то, что случилось в Беларуси. Верю, что эта решимость и совершенно ясное осознание угроз пронизало иерархию ведомств Евросоюза. Поэтому решения вскоре будут», — сказал руководитель Литвы.

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