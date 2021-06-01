Баркасу осталось недолго 1 Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

1.06.2021, 14:43

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И дельфины тут не помогут.

Весьма символично то, что Путин «посадил и отправил в плаванье» Лукашенко именно на баркасе.

Так как баркасы с давних времен считались основным транспортом используемым в ходе вылазок контрабандистами и пиратами.

Морского катера для синепалого пирата и контрабандиста в Сочи не нашлось. Как это Владимир Владимирович не скрутил за спиной чего «позабористей» в этой связи !? В любом случае, по истеричной реакции Лукашенко все мы в ближайшее время узнаем истинные итоги «сочинских купаний».

Одно можно сказать наверняка, плавать баркасу осталось не долго. И дельфины тут не помогут.

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