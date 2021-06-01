Политзаключенного Степана Латыпова введут в искусственную кому 7 1.06.2021, 15:12

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Перед тем, как перерезать себе горло, он сообщил о давлении на него.

Сегодня во время незаконного суда защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло в знак протеста.

После обеда в качестве свидетеля вызвали отца Степана. Судья спросил, есть ли к нему вопросы у обвиняемого. Степан сказал отцу: «После свидания с тобой ко мне пришел ГУБОП, сказал, что мне организуют «пресс-хату», а после тоже самое будет с моими соседями и родственниками, если я не дам показания. Мне уже делали «пресс-хату»: [продолжалось это] 51 – ты следующий, готовься», – сказал Степан отцу и начал резать себе горло.

Медики вынесли Степана из зала суда без сознания. Правозащитники «Весны» сообщают, что медики введут его в искусственную кому.

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