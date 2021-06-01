Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 1.06.2021, 15:21

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Сертификаты облегчат передвижение по Евросоюзу.

Семь стран Евросоюза (ЕС) начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции со вторника, 1 июня, сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — сказано в сообщении.

Сертификат, предложенный ЕК для возобновления безопасных поездок этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.

«Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции», — подчеркивается в заявлении.

В полном объеме система зеленых пропусков должна заработать к 1 июля, когда в большинстве стран ЕС начинается отпускной сезон.

Ранее, 25 мая, лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили в поддержку скорейшего внедрения в ЕС сертификатов вакцинации от коронавируса. На следующий день проект решения по сертификатам вакцинации одобрил Европарламент.

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