Что известно о защитнике площади Перемен Степане Латыпове

Что известно о защитнике площади Перемен Степане Латыпове1
- 1.06.2021, 16:18
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Сегодня он перерезал себе горло в здании минского суда.
Сегодня во время незаконного суда защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло в знак протеста. Политзаключенный заявил, что ГУБОПиК угрожал его родным и соседям. Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.
Медики вынесли политзаключенного из зала суда. Медики сообщили, что его введут в состояние искусственной комы.
Как сообщали СМИ, на процессе политзаключенный выглядел избитым — опухшее лицо, синяк под глазом, он хромал и у него была перевязана рука.
Что известно о Степане Латыпове
Минчанин Степана Латыпова, который защищал мурал с изображением «диджеев перемен» на улице Червякова, находится под стражей с 15 сентября. При задержании Степана избили. Его обвинили в подготовке массовых беспорядков
При обыске в квартире Степана Латыпова, который профессионально занимается лечением деревьев, нашли химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы с помощью этих веществ готовился травить милиционеров.
В апреле Степану Латыпову исполнился 41 год. По профессии он арборист (древесный врач), а раньше работал промышленным альпинистом. Благодаря редкому занятию Латыпов побывал во многих странах.