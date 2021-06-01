Что известно о защитнике площади Перемен Степане Латыпове 1 1.06.2021, 16:18

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Степан Латыпов

Сегодня он перерезал себе горло в здании минского суда.

Сегодня во время незаконного суда защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло в знак протеста. Политзаключенный заявил, что ГУБОПиК угрожал его родным и соседям. Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

Медики вынесли политзаключенного из зала суда. Медики сообщили, что его введут в состояние искусственной комы.

Как сообщали СМИ, на процессе политзаключенный выглядел избитым — опухшее лицо, синяк под глазом, он хромал и у него была перевязана рука.

Что известно о Степане Латыпове

Минчанин Степана Латыпова, который защищал мурал с изображением «диджеев перемен» на улице Червякова, находится под стражей с 15 сентября. При задержании Степана избили. Его обвинили в подготовке массовых беспорядков

При обыске в квартире Степана Латыпова, который профессионально занимается лечением деревьев, нашли химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы с помощью этих веществ готовился травить милиционеров.

В апреле Степану Латыпову исполнился 41 год. По профессии он арборист (древесный врач), а раньше работал промышленным альпинистом. Благодаря редкому занятию Латыпов побывал во многих странах.

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