закрыть
1 июня 2021, вторник, 16:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении Кубы

  • 1.06.2021, 16:03
Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении Кубы
Джо Байден
фото: Reuters

Гавана остается в списке «стран, не полностью сотрудничающих с США в области борьбы с терроризмом».

Президент США Джо Байден собирается в целом продолжать жесткую политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении Кубы. Такая оценка перспектив американской политики в этом направлении приводится в материале издания The Hill.

Поводом для рассуждения об этом стало решение американской администрации оставить Кубу в списке «стран, не полностью сотрудничающих с США в области борьбы с терроризмом».

Как считает профессор Фултон Армстронг, политический консультант в администрации Билла Клинтона, это решение продиктовано чисто внутриполитическими соображениями. По его словам, таким образом демократическая администрация указывает своим политическим противникам-республиканцам, что не собирается проводить политику, с которой они были бы не согласны.

На вопросы о политике Байдена по отношению к Кубе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее отвечала, что Куба не входит в список главных приоритетов президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович