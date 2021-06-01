Саша Филипенко: Человек, который сегодня поддерживает Лукашенко — либо идиот, либо подонок

Саша Филипенко: Человек, который сегодня поддерживает Лукашенко — либо идиот, либо подонок2
- 1.06.2021, 15:44
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Либо и то, и другое.
Известный белорусский писатель Саша Филипенко резко отреагировал в Instagram на новость о том, что политзаключенный Степан Латыпов перерезал себе горло в зале суда:
— Степан Латыпов, не выдержав пыток в тюрьме, попытался покончить жизнь самоубийством в зале суда. Власть в Беларуси удерживает террористическая группировка, которой присягнули судьи, армия и милиция. Вместо того, чтобы защищать народ, эти нелюди хватают безоружных граждан и бросают в тюрьмы к зверям.
Человек, который сегодня поддерживает Лукашенко — либо идиот, либо подонок, либо и то, и другое.