Евродепутат Карин Карлсбро: Белорусский режим должен пасть 1.06.2021, 16:34

Карин Карлсбро

ЕС нужно объединиться и выступить против международного террориста Лукашенко.

Под зданием Еврокомиссии в Варшаве уже седьмой день проходит акция белорусской диаспоры. Активистки «Беларускага Моладзевага Хаба» Станислава Глинник, Божена Шамович держат голодовку и добиваются от Евросоюза введения экономических санкций против режима Лукашенко, а также признание его террористическим.

Евродепутат от Швеции, заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро прониклась историей белорусских активисток и передала им слова поддержки. Сайт Charter97.org публикует текст письма:

Уважаемые Станислава Глинник и Божена Шамович!

Меня зовут Карин Карлсбро, я член Европейского парламента. Мне очень жаль, что вы проходите через все это. Это должно быть ужасно, вам должно быть одиноко. Однако я хочу, чтобы вы знали, что за вами стоит множество людей по всей Европе! Мы видели насилие и признаем боль, которую вы чувствуете.

Я солидарна с вами и обещаю усилить ваши голоса при помощи всех своих возможностей. Несомненно, ЕС нужно делать больше и вводить новые пакеты санкций.

ЕС должен объединиться и выступить против международного террориста Лукашенко, а белорусский режим должен пасть. У него нет мандата.

Со всей поддержкой,

Карин Карлсбро

Депутат Европарламента, заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью

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