Турцию решили оставить закрытой для российских туристов 1.06.2021, 16:47

2,420

И это просьбы турецких властей допустить российских туристов на курорты страны.

Запрет на чартерные перелеты, введеный 15 апреля и действующий до 1 июня, будет продлен, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в Росавиации и оперативном штабе при правительстве.

По словам собеседника ТАСС, решение де-факто уже принято. Источник «Интерфакса» уточняет, что неясным остается срок новых ограничений: рассматриваются варианты до 15 июня или до 1 июля.

«Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится, - сказал источник. - После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля».

Сейчас количество рейсов в Турцию ограничено двумя в неделю. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Решение продлить запрет, сорвавший планы на майские праздники сотням тысяч российских граждан, принято несмотря на то, что число заражений Сovid-19 в Турции после весенней вспышки сократилось в 5 раз. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 6493 новых случая заболевания - меньше, чем в России (8475 случаев).

Тем не менее, в Турции продолжает действовать комендантский час. С 1 июня его условия лишь незначительно смягчатся: гражданам запрещено выходить на улицу с 22.00 до 5 утра по будням и субботам, а воскресенье - круглосуточно.

В качестве «утешительного приза» для турецких властей Россия приготовила увеличение квоты на ввоз помидоров. Отныне она составит 300 тысяч тонн в год (против 250 тысяч).

Действующая квота уже почти выбрана: на начало апреля из Турции было импортировано 234,4 тысячи тонн томатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».