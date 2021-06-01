Подростка, который покончил жизнь самоубийством из-за давления силовиков, тайно кремировали 11 1.06.2021, 17:28

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фото: Вконтакте

Друзья и знакомые не смогли попасть на церемонию.

Как стало известно ПЦ "Весна" 17-летнего Дмитрия Стаховского, который покончил жизнь самоубийством из-за давления силовиков, тайно кремировали.

В колледже легкой промышленности и комплексной логистики, где учился парень, представители администрации вошли в класс, выбрали 10 учеников, заставили сдать телефоны и увезли на кремацию — не объясняя куда.

Больше никто на похороны попасть не смог — ни знакомым, ни друзьям, дату, время и место кремации не сообщили. Что будет с прахом — неизвестно.

Напомним, вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК), покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Парень перед этим покинул предсмертный пост "ВКонтакте" (фамилия там изменена), в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. "Виной тому стал следственный комитет. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид", — заявил он.

Известно, что он был сиротой.

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