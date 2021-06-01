В Грузии из-под воды показался старинный мост 3 1.06.2021, 17:33

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Фото: Gocha Nozadze

Его называют «мостом Помпея».

Открытие шлюзов на плотине гидроэлектростанции советских времен к северу от Тбилиси привело к снижению уровня воды в реке Мтквари.

Это открыло древний переход, известный как «мост Помпея», для изучения археологами, пишет «Новое время».

Остатки моста обычно затоплены и невидимы под поверхностью реки, протекающей через древнюю столицу Грузии Мцхета. Мост на протяжении тысячелетий служил важным перевалочным пунктом для международных торговцев в их путешествиях по Кавказу.

Мост Помпея был назван в честь римского правителя, вторгшегося на Кавказ в первом веке до нашей эры и участвовавшего в битве при Мцхете. Но считается, что на этом месте переправы через реку существовали в той или иной форме задолго до Помпея.

В 1926 году мост Помпея был затоплен под рекой Мтквари, когда Советская власть построила плотину гидроэлектростанции всего в 2 км ниже по течению. Первоначально предполагалось взорвать мост, но по требованиям археологов он был сохранен. Новый мост был построен в 1926 году выше по течению реки. На правом берегу на скалистом утесе сохранились остатки каменной кладки от древней береговой опоры Мцхетского моста.

28 мая частные операторы плотины Земо Авчала открыли шлюзовые ворота, понизив уровень воды там, где был построен мост Помпея.

На фотографирование и изучение моста археологам было дано около 48 часов. К 31 мая, когда шлюзовые ворота плотины закрылись, мост снова был затоплен.

Министр культуры Грузии Теа Цулукиани сообщила журналистам, что краткое открытие и исследование моста знаменуют начало масштабных работ по его сохранению. Но непонятно, как будут проводиться капитальные ремонтные работы на мосту, если он останется под водой.

«У археологов должна быть возможность провести первичные работы. Конечно, этого срока недостаточно для полноценного исследования, но это первый шаг, и мы продолжим очень активно работать с Energo-Pro Georgia, чтобы сохранить этот памятник культурного наследия», — сказала Цулукиани.

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