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Видеофакт: Степан Латыпов раздает цветы протестующим девушкам

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  • 1.06.2021, 17:48
  • 6,048
Видеофакт: Степан Латыпов раздает цветы протестующим девушкам

Трогательное видео белорусского политзаключенного.

Сегодня во время незаконного суда защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло в знак протеста. Политзаключенный заявил, что ГУБОПиК угрожал его родным и соседям.

12-го августа на Комаровке Степан Латыпов выбежал с рынка с охапкой цветов и начал раздавать их женщинам, стоявшим в цепи солидарности. «Эти девушки за нас стоят. Спасибо огромное», — говорит на видео Степан.

Архивное видео опубликовала Ольга Чекулаева со словами «Сохрани его, Боже!»

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