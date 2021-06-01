Видеофакт: Степан Латыпов раздает цветы протестующим девушкам 6 1.06.2021, 17:48

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Трогательное видео белорусского политзаключенного.

Сегодня во время незаконного суда защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло в знак протеста. Политзаключенный заявил, что ГУБОПиК угрожал его родным и соседям.

12-го августа на Комаровке Степан Латыпов выбежал с рынка с охапкой цветов и начал раздавать их женщинам, стоявшим в цепи солидарности. «Эти девушки за нас стоят. Спасибо огромное», — говорит на видео Степан.

Архивное видео опубликовала Ольга Чекулаева со словами «Сохрани его, Боже!»

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