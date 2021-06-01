Интернет-тролли: эксперты объяснили, как распознать и не поддаться на провокации 1 1.06.2021, 17:57

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Киберпреступники нередко используют интернет-троллинг для заражения компьютеров своих жертв.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты - компании ESET рассказали, как распознать интернет-троллей и не поддаться на их провокации, пишет unian.net.

«Под термином «интернет-тролль», как правило, подразумевают онлайн-комментатора или участника дискуссии, цель которого спровоцировать конфликт между другими собеседниками путем размещения спорных и возмутительных комментариев…Онлайн-тролли бывают разных видов — от людей, которые публикуют намеренно раздражающие или противоречивые комментарии, чтобы разжечь спор для собственного развлечения, до киберпреступников, которые преследуют другие злонамеренные цели в интернете», - сообщают в компании ESET.

Согласно сообщению, актуальным примером интернет-троллинга является использование темы пандемии COVID-19 для распространения спорных публикаций. В частности, тролли выступают против вакцинации, делясь поддельными домашними лекарствами или даже ставя под сомнение компетентность медицинских специалистов.

Как отмечают в компании ESET, киберпреступники нередко используют интернет-троллинг для заражения компьютеров своих жертв. Так, они размещают контент спорного характера и сопровождают комментарии к нему ссылками, замаскированными под источник информации, с вредоносным программным обеспечением.

«Сначала интернет-троллинг может показаться невинным, но часто ситуация может ухудшиться и перерасти в кибербуллинг или киберпреследование. Отчасти это может быть связано с «эффектом растормаживания в сети», когда люди говорят и действуют в интернете так, как никогда б не сделали в реальной жизни. В таких случаях люди почти не чувствуют угрызений совести за свои действия, поскольку они не видят влияние на других и не испытывают реальных последствий за такие поступки», - добавили специалисты.

Что делать, если наткнулись на комментарий интернет-тролля

В первую очередь, эксперты в сфере киберзащиты рекомендуют пользователям, столкнувшимся с интернет-троллями, не «кормить» их, вступая в дикуссию. В противном случае, можно только усугубить ситуацию, дав троллям то, чего они хотят — внимание.

«Хотя вам и хочется принять участие в дискуссии, будьте готовы к тому, что ваши аргументы останутся без внимания. Поскольку цель таких людей не обсуждение, а реакция - в основном злобная или тревожная», - поясняют в ESET.

Согласно сообщению, соцсети Facebook, Twitter и Instagram предлагают пользователям инструменты для оповещения о троллях. Другие сайты также не одобряют их поведение, поэтому в зависимости от серьезности нарушения модераторы могут применять наказание — от предупреждений и временных запретов до блокировки аккаунтов повторных нарушителей.

«В случае превращения интернет-троллинга в киберпреследование, кибербуллинг, домогательства интимного характера, оскорбления или другие действия, которые могут противоречить различным законам, вы можете обратиться в правоохранительные органы», - добавили IT-специалисты.

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