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«Белые халаты»: Степану Латыпову сделали операцию

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  • 1.06.2021, 18:12
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«Белые халаты»: Степану Латыпову сделали операцию

Политзаключенный находится под наркозом на ИВЛ.

По информации телеграм-канала «Белые халаты», Степану Латыпову сделали операцию, повреждений жизненно важных органов не обнаружено. Пока мужчина под наркозом на ИВЛ. Состояние удовлетворительное. Планируется госпитализация.

Официально эта информация пока не подтверждена. Родственники Cтепана Латыпова пытаются дозвониться в больницу.

Напомним, сегодня во время незаконного суда защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло в знак протеста. Политзаключенный заявил, что ГУБОПиК угрожал его родным и соседям.

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